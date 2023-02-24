انت الان تتابع خبر انتبه.. ثغرة أمنية خطيرة في كل أجهزة Apple تسرق الصور والبيانات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد فريق من خبراء الأمن السيبراني (أمن الإنترنت) من شركة Trellix أنهم اكتشفوا "فئة جديدة" من الثغرات الأمنية في أجهزة آبل سواء العاملة بنظام IOS في هواتف آيفون أو macOS في أجهزة الكمبيوتر المحمول، من خلالها يمكن للمتسللسن سرقة كل البيانات والصور على الجهاز.

وتبعا لتقرير 91mobiles الثغرات الموجودة في أنظمة تشغيل آبل apple يمكن أن تمكن مجرمي الإنترنت ونصابين الويب من التحايل على الإجراءات الأمنية لشركة أبل العملاقة والوصول إلى البيانات الحساسة للمستخدمين.

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وبحسب فريق الأمن السيبراني هذه الثغرات لديها نظام تسجيل نقاط الضعف المشترك (CVSS) بين 5.1 و 7.1 وتتراوح شدتها من متوسطة إلى شديدة. بالنسبة لمصطلح CVSS فهو معيار يتم على أساسه تقييم شدة خطورة الثغرات الأمنية لنظام الكمبيوتر.

وربما تتمكن البرامج الخبيثة وعمليات الاحتيال من الوصول إلى البيانات الشخصية للمستخدمين والتي تشمل الرسائل بمختلف أنواعها ومعلومات الموقع الجغرافي وسجل المكالمات و ألبوم الصور من خلال استغلال هذه الثغرات الأمنية في النظام.

هذا وتتوافق نتائج فريق بحث شركة Trellix مع نفس الاكتشافات السابقة لباحثين من Google و Citizen Lab ، اللذان حددا في عام 2021 ثغرة أمنية خطيرة باسم ForcedEntry وهي من تصنيف "يوم صفر" والتي تم استغلالها من قبل الشركة الإسرائيلية NSO Group المتخصصة في الاستخبارات الإلكترونية لاختراق أجهزة آيفون iPhone عن بُعد وبتوجيه من عملائها في الحكومة الإسرائيلية.