انت الان تتابع خبر سامسونج جالكسي اس 23 الترا – Galaxy S23 Ultra تحطم عملاق أبل .. تعرف على المميزات التي يتفوق بها على آيفون والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان الهاتف الجديد والرائع سامسونج جالكسي اس 23 الترا (Galaxy S23 Ultra) فيه كثير من المميزات التي جذبت أنظار واهتمام الجميع.

الا ان أحد أكثر الأمور غير المتوقعة هو عمر البطارية والوقت الذي بالإمكان أن يعمل فيه هذا الهاتف بشحنة بطارية واحدة وذلك لعدة أسباب ابرزها معالج Snapdragon 8 Gen 2 الذي يخصص لهواتف السلسلة وتحسين أفضل للبرامج.

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من بين الأسباب الأخرى هي المواد التي استخدمتها سامسونج لتصنيع شاشة AMOLED، وفقًا للمسرّب الشهير dylan_raga عبر تويتر، على الرغم من أن شاشة Galaxy S23 Ultra لا تزال تستخدم مواد M11 للبكسل الأزرق بدلاً من مواد M12 ، إلا أن هناك “تباعدًا في البواعث الفردية”. لذلك فهي ليست مباشرة مثل وضع شاشة الهاتف عند استخدام مواد M11.

هذا يعني أن شاشة Galaxy S23 Ultra ذات كفاءة عالية في استخدام الطاقة، حتى أكثر من شاشة هاتف iPhone 14 Pro Max، والتي تعتمد على مواد M12.

يبدو أن شاشة Galaxy S23 Ultra تحتوي على انبعاثات خضراء أوسع من الشاشات التي تستخدم مواد M12. كذلك، يبدو أنه يستخدم بواعث ضوء أحمر جديدة. وعلى الرغم من أنها تحتوي على بواعث للضوء الأزرق تستند إلى M11، إلا أنها تحقق كفاءة طاقة أعلى من شاشة iPhone 14 Pro Max بمستويات سطوع مماثلة.

مقارنة سطوع شاشة الهواتف الثلاثة

وفقًا للرسم البياني ، فإن Galaxy S23 Ultra و iPhone 14 Pro Max متساويان من حيث سطوع الشاشة واستهلاك الطاقة، ولكن فقط إلى حد معين. فبعد سطوع يبلغ 400 شمعة تقريبًا ، تُظهر شاشة Galaxy S23 Ultra كفاءة أعلى في استخدام الطاقة. ومع سطوع ملء الشاشة عند 1150 شمعة في المتر المربع ، في HBM (وضع السطوع العالي) ، تستخدم شاشة Galaxy S23 Ultra سطوع يبلغ 600 ميغاواط تقريبًا وهو أقل من iPhone 14 Pro Max.

حتى شاشة +Galaxy S22 تتمتع بكفاءة طاقة أعلى من iPhone 14 Pro Max بعد مستوى سطوع معين (800 شمعة تقريبًا). لكن شاشة Galaxy S23 Ultra هي الأكثر الإثارة للإعجاب، لا سيما أنها لا تستخدم مواد M12 بشكل مباشر ، وتتفوق على iPhone 14 Pro Max عبر منحنى سطوع ملء الشاشة.

يبدو أن شركة سامسونج حقًا قد بذلت قصارى جهدها مع هاتفها الجديد جالكسي اس 23 الترا. قد لا يبدو الرائد الجديد مختلفًا تمامًا عن طراز 2022. لكنه يجلب العديد من التحسينات التي تؤدي إلى تجربة مستخدم فائقة في جميع المجالات.