انت الان تتابع خبر بكاميرا 50 ميجابكسل.. أروع وأحدث هاتف نوكيا Nokia بسعر مغرٍ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أيمكن أن تنجح محاولة نوكيا للعودة للمنافسة بين الشركات العملاقة الأخرى خاصة مع وجود عمالقة التكنولوجيا مثل آبل وسامسونج وشاومي؟! فتحاول نوكيا حاليا غزو الأسواق بهواتف جديدة حيث ويعد أحدث هاتف لها بإمكانيات ممتازة هو هو هاتف نوكيا Nokia X30 5G في محاولة منها للعودة إلى نادي الشركات العملاقة.

ووفق ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، أطلق الشركة الفنلندية مؤخرا هاتف نوكيا Nokia X30 5G في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم ، بمجموعة من المواصفات الرائعة والسعر المناسب.

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هذا ويعمل هاتف نوكيا Nokia X30 5G بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية نوع Snapdragon 695، بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 أو 256 جيجابايت.

وقد جاء هاتف نوكيا Nokia X30 5G، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.43 بوصة، بجودة عرض FHD +، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، مع وجود طبقة حماية زجاجية للشاشة من نوعGorilla Glass Victus. بالإضافة إلى أن الهاتف مقاوم للماء والغبار بفضل دعمه لمعيار IP67.

كما يقدم هاتف نوكيا كاميرا خلفية مزدوجة ، حيث إن الكاميرا الرئيسية منها تكون بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بكاميرا ultrawide بزاوية واسعة بدقة 13 ميجابكسل، بالإضافة إلى وجود كاميرا لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 16 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف نوكيا Nokia X30 5G، على بطارية بقوة 4200 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن بقوة 33 وات، ويتم شحنها عبر منفذ USB-C 2.0.

ويمكنك شراء الهاتف من خلال الموقع الرسمي للعلامة التجارية "نوكيا" أو من خلال موقع أمازون الإلكتروني، أو عبر المتاجر الشهيرة في الهند.