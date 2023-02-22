انت الان تتابع خبر أرخص عرض سعر لجهاز سامسونج Galaxy Tab A7 Lite في السعودية .. أفضل تابلت بسعر مغري من أمازون والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شركة Samsung اعلنت عن سعر جهاز سامسونج Galaxy Tab A7 Lite في 2021، فهذا الجهاز ينتمي للفئة المتوسطة والشبابية وله ميزات جبارة من حيث الاداء والبطارية والشاشة حيث انه الاختيار الافضل للاطفال والطلاب.

ولأن الكثير يبحث عن جهاز لوحي بميزات فريدة بسعر معقول ، تلا أسعار الإلكترونيات المرتفعة اليوم تجعل من الصعب العثور على جهاز لوحي يجمع بين السعر والمواصفات

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لذلك قررنا أن نعرض لكم فيما يلي سعر ومواصفات Galaxy Tab A7 Lite أفضل الأجهزة اللوحية من سامسونج.

سعر Galaxy Tab A7 Lite

أقل سعر لجهاز سامسونج جالاكسي تاب A7 10.4 في السعودية هو 799 ريال من متجر امازون السعودية

مواصفات Galaxy Tab A7 Lite

جاء الجهاز اللوحي Samsung Galaxy Tab A7 Lite بشاشة مقاس 8.7 بوصة بتقنية TFT ، وتصميم معدني رفيع ، ودقة 1340 × 800 بكسل ، وخفيف الوزن 366 جرامًا ، وألوانه الأسود ، والفضي ، والوردي ، والأخضر. .

يحتوي الكمبيوتر اللوحي Samsung Galaxy Tab A7 Lite على كاميرا سيلفي بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل ، ولكنه يفتقر إلى فلاش LED ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم ومكبرات صوت استريو مزدوجة وبلوتوث 5.0.

يدعم الكمبيوتر اللوحي Samsung Galaxy Tab A7 Lite معالج Helio P22T من MediaTek مع 8 نوى Cortex-A53 ووحدة معالجة رسومات PowerVR GE8320 و 3 جيجابايت و 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ونظام التشغيل Android 11 لدعم شبكة 4G يعمل فقط مع وتقنية GPS.

يحتوي تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite على بطارية تبلغ 5100 مللي أمبير في الساعة ، ويدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات بمنفذ USB-C ، ويدعم ثلاثة طرز مختلفة من تقنية Wi-Fi و LTE ، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم ، ويتميز الجهاز بوظيفة مزدوجة قوية . مكبرات الصوت دولبي أتموس.