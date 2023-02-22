انت الان تتابع خبر مقارنة صادمة بين هاتف سامسونج جالكسي اس 23 الترا و آيفون 14 برو ماكس .. لن تصدقوا من سحق الآخر في الاختبارات! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان هواتف سامسونج تعتبر اشد الهواتف التي تثير الإعجاب والتي تعد المناسفة الاكبر لهواتف عملاق أبل "ايفون"والتي سوف نعرض لكم اليوم اقوى الفروق بينهم التي تكشف من الأقوى؟

تعرف الآن علىمقارنة في نتائج اختبار البطارية وسرعة الشحن بين سامسونج الأعلى جالكسي اس 23 الترا و وهاتف آبل الأقوى آيفون 14 برو ماكس :

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من سحق الآخر : جالكسي اس 23 الترا أم ايفون 14 برو ماكس؟

بعد الانتقادات بشأن البطارية والطاقة ، هذه المرة وضعت سامسونج معالجًا هو الأقوى من شركة كوالكوم، وهو سنابدراجون 8 الجيل الثاني، ثم قامت منصة عالمية بإجراء اختبار رسمي على بطارية وطاقة هاتف Galaxy S23 Ultra.

وأحرز الهاتف تفوقاً على النسخة السابقة جالكسي أس 22 الترا في عمر البطارية، فقد حقق 4 ساعات إضافية في تصفح الويب و 5 ساعات أخرى في وقت تشغيل الفيديو. وهذه نتائج جيدة جدًا بالنظر إلى أن S23 Ultra يعمل بنفس سعة البطارية ولكن الفرق هنا في عملية استهلاك المعالج للطاقة، وعلى سامسونج أن تشكر كوالكوم كثيرًا لما قدمته من خلال المعالج الأحدث.

وبالمقارنة على الجانب الآخر مع هاتف آيفون 14 برو ماكس:

سجل وحش Galaxy قدرة تحمّل أعلى بمقدار 5 ساعات على عملاق آبل ، وتفوق على iPhone بمقدار 12 ساعة كاملة في اختبار المكالمة، لكن 14 Pro Max لا يزال يتفوق على Galaxy S23 Ultra في الاختبارات التي تظهر على الشاشة.

أما سرعة الشحن : فقد أظهرت الاختبارات تحسنًا في سرعة الشحن مقارنةً بـ Galaxy S22 Ultra مع العلم أنهما بنفس السرعة.

شحن هاتف Galaxy S23 Ultra نسبة 68٪ في الاختبار الذي استمر 30 دقيقة أي 8٪ أكثر من سابقه. لكن كلاهما وصل الشحن بنسبة 0-100٪ في 59 دقيقة.

وإذا كنت تستخدم شاحن سامسونج 25 واط ، فإن Galaxy S22 Ultra كان أسرع في الشحن من أس 23 الترا.

ووفقاً لاختبارات سرعة الشحن في ثلاثين دقيقة، حقق ون بلس 11 الفوز بالوصول لشحن كامل 100% في نصف ساعة ليكون الهاتف الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة، بينما موتورولا إيدج 30 ألترا وصل إلى 95%، أما ZTE Axon 40 Ultra وصل إلى 80%، وشاومي 12S الترا وصل إلى 73%، وخامساً جاء S23 Ultra محققاً 68%.

بينما تاسعًا جاء آيفون 14 برو ماكس بنسبة 48% فقط، وجوجل بكسل 7 برو عاشراً محققا نسبة 46%، وهذه هي الهواتف الأعلى بين الجميع.

لكن يجب الانتباه، أن أس 23 الترا هو هاتف العام 2023 بينما آيفون 14 برو ماكس هاتف العام السابق، وبالتالي ما زال أمام آبل فرصة هذا العام ، حيث سننتظر كيف سترد آبل في سبتمبر المقبل مع آيفون 15 برو ماكس أو آيفون 15 الترا حسب التسريبات.