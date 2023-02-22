هاتف متطور من Xiaomi بسعر منافس جدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 فبراير 2023 08:27 صباحاً - كشفتت Xiaomi عن هاتفها الأحدث الذي يأتي بمواصفات مممتازة وسعر ينافس فيه أفضل هواتف أندرويد من نفس الفئة.

ويأتي Poco C55 الجديد بهيكل مميز التصميم، أبعاده (168.8/76.4/8.8) ملم، وزنه 192 غ.

وحصل الجهاز على شاشة IPS LCD بمقاس 6.71 بوصة، دقة عرضها (1650/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، معدل سطوعها 288 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Panda Glass المقاوم للصدمات والخدوش.

ويعمل الهاتف بنظام Android 12 مع واجهات MIUI 13 for POCO، ومعالج Mediatek MT6769Z Helio G85، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثنائية العدسة بدقة 50 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ microUSB 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحنسريع، وستطرحه في الأسواق العالمية بسعر 110 يورو تقريبا.