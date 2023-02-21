انت الان تتابع خبر تحذير عاجل وعالي الخطورة من أبل لجميع مستخدمي آيفون وأيباد من ثغرة أمنية تسرق صورك الشخصية وبياناتك .. وتكشف عن طريقة اصلاحها الوحيدة! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شركة آبل مصنعة هواتف ايفون الرائدة اعلنت رسميا عن إصلاح مجموعو من الثغرات الأمنية في تحديثات iOS 16.3 لجميع مستخدمي هواتف iPhone واجهزا iPad مع ملاحظات إضافية تم طرحها على صفحة الأمان في موقع آبل.

الا ان الغريب في الأمر أن هذه الملاحظات لم تظهر فور إجراء التحديثات وهذا من الأمور غير الاعتيادية لشركة آبل.

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ووضح المستخدم aaronp613 على تويتر إلى التغييرات الجديدة في ملاحظات الأمان، ويعتبر آرون قائد تجربة العملاء في موقع Havoc Repo لاختراق الحماية، وبيّن أن الثغرات الموجودة في نظام iOS 16.3 تمت الإشارة إليها في ملاحظات التحديث 20 فبراير أي بعد أسبوع من إطلاق نظام التشغيل الجديد.

وأكدت آبل أن هناك 3 ثغرات أمنية تم حلها في التحديث الجديد iOS 16.3.1 وتمثلت الثغرات الثلاثة في كل من رفض الخدمة DoS والتي يتعرّض لها المستخدم عندما يقوم المهاجم بغمر الجهاز بحركة مرور لتشغيله عنوة، فتم إصلاح الأمر عبر تحسين ميزة التحقق من الإدخال.

وتمثلت الثغرة الثانية في إمكانية السماح للمهاجمين بقراءة الملفات الأساسية من خلال تقارير متطفلة، كما تمثلت الثغرة الثالثة في إمكانية السماح للمهاجمين بتنفيذ تعليمات برمجة عشوائية متجاوزين وضع الحماية.

ويتوفر نظام iOS 16.3.1 في كل من أجهزة iPhone 8 والإصدارات الأكثر حداثة، كما يتوفر لأجهزة iPad Pro من جميع الموديلات، بالإضافة إلى iPad Air الجيل الثالث والإصدارات الأكثر حداثة، ولأجهزة iPad من الجيل الخامس والإصدارات الأحدث، وأخيرًا لأجهزة iPad mini من الجيل الخامس والإصدارات الأحدث

وأوضحت آبل أنه قد تم معالجة هذه المشكلات عبر المعالجة المحسنة للذاكرة، كما أصلحت الشركة أيضا خرقًا أمنيًا متعلق بمتصفح الويب SAFARI.

ومن غير المعروف حتى الآن السبب الذي منع آبل من إعلان هذه الثغرات الأمنية من قبل التحدث بشأنها على تويتر من قبل المستخدم آرون، ولكن المؤكد الآن أنه تم إصلاح جميع الثغرات الأمنية بنظام التشغيل iOS 16.3.1 على الأجهزة المعلن عنها، كما أنه لا يمكن العودة من جديد إلى الإصدار iOS 16.3 بعد أن أوقفته الشركة.