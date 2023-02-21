انت الان تتابع خبر طريقة جديدة لإخفاء حالتك على واتساب عن جهات الاتصال غير المرغوب فيها.. اكتشفها الآن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp يتيح مشاركة تحديثات الحالة التي تختفي بعد 24 ساعة، حيث تعتبر حالات واتساب مطابقة تقريبًا للقصص الموجودة على تطبيقات فيسبوك وإنستجرام وسناب شات، ومع ذلك ، في بعض الأحيان ، قد يتم عرض حالتك من قبل أشخاص لا تريدهم أن يطلعوا عليها.

ووفق موقع MakeUseOf فإنه لتجنب ذلك فإن واتساب WhatsApp يوفر إخفاء الحالة عن عدد من الأشخاص المحددين في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك ، حتى لا يتمكنوا من معرفة متى قمت بتحميل تحديث حالة جديد.

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*كيفية إخفاء حالة واتساب WhatsApp من جهات اتصال محددة:

وتعتبر ميزة WhatsApp Status أو حالة واتساب ليست ميزة جديدة، ولكن قامت شركة ميتا قامت بتحسين تصميمها العام وسهولة استخدامها ، وجعلتها أكثر خصوصية في هذه العملية، لإخفاء الحالة الخاصة بك عن أفراد معينين، ويمكن تفعيلها من خلال هذه الخطوات :

ـ افتح واتساب WhatsApp وانتقل إلى علامة تبويب الحالة.

ـ اضغط على قائمة النقاط الثلاث وحدد خصوصية الحالة.

ـ انقر فوق جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء ... وحدد جهات الاتصال التي تريد إخفاء حالتك منها.

ـ استخدم أداة البحث إذا كنت تواجه مشكلة في العثور على جهة اتصال معينة.

ـ وبمجرد الانتهاء ، انقر فوق رمز علامة الاختيار لتأكيد التغييرات.

ـ وبدلاً من ذلك ، إذا كنت تريد إظهار حالتك لعدد قليل من جهات الاتصال ، فارجع إلى قائمة خصوصية الحالة وانقر فوق مشاركة فقط مع، وحدد جهات الاتصال التي تريدها.

ـ اضغط على أيقونة علامة الاختيار للتأكيد، ولن تتمكن جهات الاتصال التي حددتها من رؤية حالات واتساب التي تضعها.