انت الان تتابع خبر وداعا للاحراج .. حيلة جديدة وذكية لقراءة رسائل واتساب كاملة دون فتح التطبيق ودون علم المرسل! (تعرف عليها) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبحث العديد من مستخدمي واتساب عن طريقة لقرائة الرسائل الطويلة على التطبيق بدون فتح المحادثة أو التطبيق وذلك لعدة أسباب قد تكون بسبب عدم قدرة الشخص على الرد في ذلك الوقت لو لرغبته في تجاهل شخص ما ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم عدة طرق لقرائة الرسائل بدون فتح تطبيق واتساب.

يمكن لمستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp قراءة الرسائل الموجودة على التطبيق دائما في لوحة الإشعارات عند استلامها ، لكنه لا يعرض الرسائل الطويلة الا إذا اتبعتم الهواتف المذكورة في الفقرات الأتية.

41464704

كيفية قراءة رسائل واتساب دون فتح تطبيق المراسلة :-

1: يحتاج مستخدمو هواتف أندرويد إلى الضغط لفترة طويلة على الصفحة الرئيسية للشاشة الرئيسية.

2: انقر فوق WhatsApp widget أو واجهة مستخدم واتساب وسيعرض هاتفك الذكي جميع الأدوات على الشاشة.

3: استمر في التمرير لأسفل حتى تجد واجهة مستخدم واتساب.

4: فقط اضغط على WhatsApp widget وستتم إضافتها إلى صفحتك الرئيسية، ويمكنك بعد ذلك الضغط لفترة طويلة على الأداة وسحبها على الجانب الأيمن حتى تحصل على واجهة شاشة نظيفة للصفحة الرئيسية.

5: اضغط على زر تم. ثم اضغط لفترة طويلة على الواجهة وقم بتحويلها إلى الأعلى.

ستحصل بعد ذلك على خيار تمديد الواجهة ، ويمكن للمستخدم أن يمدها إلى وضع ملء الشاشة، حيث سيؤدي ذلك إلى تسهيل قراءة الرسائل الكاملة بسهولة تامة.

كيفية قراءة جميع رسائل WhatsApp دون فتح التطبيق

وبمجرد الانتهاء من إعداد WhatsApp widget بنجاح على إحدى الصفحات الرئيسية ، ما عليك سوى التمرير لأسفل لقراءة جميع الرسائل، حيث تتم محاذاة الرسائل وفقًا للدردشة في التطبيق، وستكون أحدث رسالة في المقدمة وستظهر جميع الرسائل السابقة التي لم تقرأها أسفلها.

ويجب تجنب النقر على أي من الرسائل الموجودة لأن هذا سيفتح الدردشة على واتساب وسيظهر النظام الأساسي بعد ذلك أن الرسائل قد تمت قراءتها من قبل المتلقي.