انت الان تتابع خبر اتفرج : تسريب حصري لأول مرة يكشف عن شكل وميزات ايفون 15 برو – iPhone 15 Pro .. والمفاجأة في ميزاته الجديدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - إن شركة أبل تقوم بإجراء استعدادتها الخاصة لاجل إطلاق سلسلة ايفون 15 (iPhone 15) في وقت قريب من هذه السنة حيث انتشرت عدد من التسريبات والشائعات عن الهواتف المنتظرة، ولا زالت التفاصيل عن الهواتف مستمرة بالظهور إلى الآن.

وكشفت أحد المواقع التقنية اليوم صورة حصرية لجهاز iPhone 15 Pro القادم، والتي حصلنا عليها في لمحة عن تصميم الجهاز الرائد القادم من أبل.

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مميزات تصميم هاتف iPhone 15 Pro وفقًا للصورة، يبدو أن أبل تودّع الموصّل الخاص بها، ومنفذ Lightning، وستعتمد منفذ USB-C. يمثل هذا التغيير تحولًا كبيرًا في تصميم وميزات آيفون بعد أن قررت الامتثال لأوامر الاتحاد الأوروبي ، الذي يسعى لتوحيد معيار الشحن لجميع الهواتف الذكية والأجهزة.

يظهر هاتف iPhone 15 Pro مع تحسينات كبيرة في التصميم. سيحصل الهاتف على انحناء أكبر سواء على الزجاج أو الإطار المعدني، من أجل انتقال أكثر سلاسة إلى الإطار. قد يجعل هذا الهاتف أكثر راحة في الإمساك به وأقل عرضة لللمسات العرضية.

كما أن وحدة الكاميرا في الخلف أكثر سمكًا من قبل، مما يشير إلى أن أبل ربما قامت بترقية نظام الكاميرا بأجهزة استشعار أو عدسات جديدة. ومع ذلك، يظل تصميم الكاميرا مشابهًا لجهاز iPhone 14 Pro، مع ثلاث كاميرات ومستشعر LiDAR مرتبة في وحدة مربعة الشكل. تظهر عدسات الكاميرا أكثر سمكًا في هذا الجيل ، مما يشير على الأرجح إلى مستشعرات الصور الأكبر حجمًا.

هناك أيضًا تغييرات في أزرار التحكم في مستوى الصوت ومفتاح كتم الصوت الذي يأتي بشكل أصغر ومستدير.

من المحتمل أن يأتي الهاتف بنفس الشاشة بحجم 6.1 إنش أو شاشة أكبر قليلاً في هيكل أصغر. لا تزال ميزة الجزيرة Dynamic Island موجودة ويبدو أنها بنفس حجم iPhone 14 Pro.

هذه الصورة قد لا تعكس جميع جوانب التصميم النهائي لشركة أبل، لكنها تقدّم لنا فكرة عما يمكن أن نتوقعه من أحد أكثر الهواتف الذكية المنتظرة هذا العام.

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