4 أسباب رئيسية تؤدي إلى ضعف خصوبة الرجال

4 أسباب رئيسية تؤدي إلى ضعف خصوبة الرجالمن المشكلات التي يعاني منها الرجال، ضعف الخصوبة وقلة الحيوانات المنوية، ولا يعلم كثيرون منهم أسباب هذه المشكلات، وما هو الصحي ومنها وما هو غير ذلك.وقد حدد كل من موقعي “timesofindia”، “medicalnewstoday”، أعراض ضعف الخصوبة التي يمكن للرجل ملاحظتها وأسبابها وطرق علاجها كما يلي:

أعراض ضعف الخصوبة:

– ألم وانتفاخ الخصية: وهو من أبرز أعراض ضعف الخصوبة، كما يوجد تورم في الخصيتين وألم، وهو ما يسبب مشكلة العقم وقلة الحيوانات المنوية.

– الاختلالات الهرمونية: هذه الاختلالات تؤثر على مشكلة ضعف الخصوبة، خاصة الاعتلالات التي تواجه هرمون التستوستيرون المسؤول عن إنتاج الحيوانات المنوية.

– مشكلات القذف: يمكن ملاحظة التغيرات في السائل المنوي وقلة حجمه.

أسباب ضعف الخصوبة:

1- العمر: يزيد خطر الإصابة بضعف الخصوبة وقلة الحيوانات المنوية للرجال بعد سن الأربعين، بالإضافة إلى انخفاض هرمون التستوستيرون بعد سن الثلاثين.

2- التدخين: يسبب التدخين الكثير من الأمراض للجسم عامة، ولخصوبة الرجل خاصة حيث يحتوي على 7 آلاف مادة كيمائية يضعف الحيوانات المنوية.

3- الإجهاد الشديد: لا يؤثر الإجهاد الشديد على الحالة العاطفية والجسدية فقط، بل على الحالة الجنسية أيضًا، حيث أثبتت مجموعة من الدراسات أن الإجهاد قد يؤدي إلى تغيرات في الخصية ومن ثم ضعف عدد الحيوانات المنوية.

4- الأدوية: توجد بعض الأدوية التي يتناولها الرجال إلى منع إفراز الهرمون اللوتيني من الغدة النخامية ومن ثم منع إفراز الخصيتين هرمون التستوستيرون.

كما يوجد مجموعة من العلاجات لضعف الخصوبة منها استشارة الطبيب للتأكد من عدم وجود مشكلات بالخصيتين، بالإضافة إلى تناول الأطعمة الصحية وأخذ قسط من الراحة والحد من التوتر والضغط النفسي للحفاظ على الصحة الجسدية والجنسية.*متابعات

