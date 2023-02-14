سعر كيا سيراتو في سوق المستعمل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 فبراير 2023 11:25 مساءً - يتميز سوق السيارات المستعملة بتنوع الطرازات المطروحة فيه، والتي تتنوع بين السيارات السيدان والهاتشباك والرياضة، وتعد سيارة كيا سيراتو من أشهر السيارات السيدان في سوق المستعمل، حيث تقدم بباقة متنوعة من التجهيزات القياسية.

وتتوفر سيارة كيا سيراتو في سوق المستعمل بسعر يبدأ من 428 ألف جنيه.

ودعمت سيارة كيا سيراتو في سوق المستعمل بمحرك مكون من 4 سلندر وبسعة وصلت إلى 1600 سي سي، وينتج المحرك قوة قدرها 130 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 155 نيوتن/متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك سداسي النقلات، وتعتمد السيارة على نظام الدفع الأمامي للعجلات، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 200 كم/ساعة.

وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة في غضون 11،6 ثانية، وتصل سعة خزان الوقود إلى 50 لتر، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6،9 لترات من الوقود عند قطع مسافة تصل إلى 100 كم.

وتضم السيارة باقة متنوعة من أنظمة الأمان والسلامة أبرزها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، ونظام التحكم الإلكتروني في ثبات السيارة، ونظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية.

وزودت السيارة بالعديد من الكماليات والتجهيزات أبرزها فتحة سقف كهربائية، ومسند يد أمامي، ومكيف هواء أوتوماتيك، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، مخرج AUX، وراديو، وإمكانية طي المرايا الجانبية كهربائيًا، ومصابيح أمامية وخلفية LED، مخرج USB، وبلوتوث.