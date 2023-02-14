فورد ستلغي 3600 وظيفة في أوروبا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 فبراير 2023 11:25 صباحاً - قالت شركة "فورد" الأمريكية لصناعة السيارات إنها ستلغي 3600 وظيفة في بريطانيا وألمانيا و 200 وظيفة في دول أوروبية أخرى، مشيرة إلى تزايد المنافسة في السيارات الكهربائية.

وقالت الشركة إن 2300 وظيفة في تطوير المنتجات والوظائف الإدارية سيتم إلغاؤها في ألمانيا و1300 في بريطانيا خلال السنوات الثلاث المقبلة. ولم تحدد الدول التي سيتم إلغاء الوظائف الأخرى فيها.

وأوضحت أن القرار يهدف إلى تنشيط أعمال الشركة في أوروبا و"المنافسة بشكل مربح مع مجموعة جديدة من سيارات الركاب"، مشيرة إلى أنها تتخذ إجراءات لإعادة هيكلة أعمالها في أوروبا، وإنشاء هيكل تكلفة أكثر رشاقة وتنافسية".

وقال مارتن ساندر، المدير العام لشركة Ford Modele في أوروبا: "هذه قرارات صعبة، لم تتخذ على محمل الجد"، مضيفا: "نحن ندرك حالة عدم اليقين التي يخلقها هذا القرار لفريقنا، وأؤكد لهم أننا سنقدم لهم دعمنا الكامل في الأشهر المقبلة".