انت الان تتابع خبر أخيرا واتساب يطلق أقوى ميزة جبارة حديثة تتعلق بالدردشة .. تعرف على طريقة استخدامها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان تطبيق واتساب يعتبر من افضل تطبيقات المراسلة الأكثر استعمالا في العالم والذي يضم أكثر من اثنين مليون مستخدم نشط كل شهر، حيث قام التطبيق مؤخرا بطرح ميزة جديدة مبهرة تتعلق برسالة الدردشات.

وبالرغم من أن واتساب يعد خدمة المراسلة الأكثر شائعة، لكن تليجرام يوفر المزيد من الوظائف لذلك، تطلع واتساب إلى تليجرام لتضمين ميزات جديدة في تطبيقه.

40104853

وفقًا لـ WABetaInfo، سيضيف واتساب قريبًا تثبيت الرسائل، وهو أحد أفضل ميزات تليجرام. يتوفر أحدث إصدار تجريبي في واتساب WhatsApp Beta لنظام أندرويد، الإصدار 2.23.3.17 ، في Play Store وهو يختبر بالفعل ميزة تثبيت الرسائل. إذا تم تثبيت رسالة وكان لدى المستلم إصدار أقدم من التطبيق، فسيطلب من المستخدم التحديث إلى أحدث إصدار لعرض الرسائل وتثبيتها.

يتيح تثبيت الرسالة للمستخدمين تثبيت رسالة في الجزء العلوي من الدردشة، وتسهيل الوصول إلى المعلومات المهمة والاطلاع عليها. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص في الدردشات الجماعية، حيث من المهم توصيل المعلومات إلى جميع الأعضاء، وعلى الرغم من أن الميزة لا تزال قيد التطوير، إلا أنها ستطرح على جميع مستخدمي واتساب قريبًا.

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تجربة هذه الميزة الجديدة والميزات المستقبلية الأخرى أمام عامة الناس، يوصى بالتسجيل في برنامج WhatsApp Beta.

يستمر واتساب في ابتكار ميزات جديدة ومفيدة لمستخدميه. لقد قام بالفعل بتحديث وظيفة الحالة الخاصة به ورفع الحد الأقصى لعدد الصور التي يمكن نقلها من 50 إلى أكثر من 100 في كل مرة، ومع ذلك، فإن القدرة على تحويل الملاحظات الصوتية إلى نص هو أحدث ابتكار نتوقعه.

وبدلاً من الاعتماد على التطبيقات الموجودة مسبقًا للنسخ، يعمل فريق واتساب على إنشاء الحل الخاص به. كانت هناك شائعات بأن التطبيق كان يختبر الوظائف على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام iOS منذ سبتمبر 2021، وسيتم إطلاقه أخيرًا قريبًا.