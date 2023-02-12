الأقمار الصناعية تكشف صدع خطير فى تركيا

الأقمار الصناعية تكشف صدع خطير فى تركيانشرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" صور للأقمار الصناعية تكشف عن خطوط صدع ناجمة عن زلزال تركيا المدمر، حسبما ذكرت شبكة العربية.

وأوضحت الوكالة في منشور عبر "تليجرام"، اليوم الأحد، أنها تواصل مراقبة عواقب الزلزال في جنوب شرقي تركيا، وأرفقت صورة حالية لمنطقة ضربها الزلزال بأخرى التقطها القمر الصناعي "ريسورس - بي" في شهر يوليو 2021.

وقالت إن الصورة التي التقطها القمر الصناعي Kanopus-V التابع لشركة Roscosmos هي لمطار هطاى بعد سلسلة من الزلازل.

كذلك نشرت صورة أخرى لصدع كبير وقارنتها بصورة لذات المنطقة التقطت في 2021، حيث يظهر الفرق في الصورتين والصدع الذى تسبب به الزلزال.

في سياق متصل، كانت وسائل إعلام تركية قد تحدثت في الحادي عشر من الشهر الجاري، عن تشكل تصدع عملاق بطول 400 متر وعرض 200 متر وعمق 50 متراً في مقاطعة هطاي جنوب شرقي تركيا.

بدوره، أعلن رئيس قسم الحد من المخاطر بإدارة الطوارئ والكوارث في تركيا، أورخان تتار، أن الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي تركيا في السادس من فبراير، يماثل من وجهة النظر العملية، انفجار 500 قنبلة ذرية.

وكان خبراء قد قالوا في وقت سابق، إن الزلازل الهائلة التي ضربت تركيا يوم الاثنين أحدثت تغييراً هائلا في الصفائح التكتونية التي تقع عليها تركيا، حيث دفعت بالبلاد إلى الغرب بما مقداره ثلاثة أمتار.

فيما كشف خبراء الأرصاد أن امتداد 140 ميلا (225 كم) من الصدع بين صفيحة الأناضول والصفيحة العربية قد تمزق حيث تقع البلاد على خطوط الصدع الرئيسية التي تحد صفيحة الأناضول والصفيحة العربية والصفيحة الأوراسية.

