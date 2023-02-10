انت الان تتابع خبر سعر جوال Samsung Galaxy A23 5G في السعودية.. موبايل في المقام الأول بمواصفات ملهاش مثيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة Samsung عن سعر جوال Samsung Galaxy A23 5G في السعودية تلك الهاتف ذكي الجديد 5G Galaxy A23 الذي تم إطلاقها مع أربع سنوات من التحديثات الأمنية ومعالج Qualcomm Snapdragon 695 قوي، مما يوفر أداءً لائقًا مع جودة شاشة رائعة.بالنسبة للهواتف ذات الميزانية المحدودة، يعد Samsung Galaxy A23 5G واحدًا من أفضل الهواتف من حيث السعر والمواصفات، ومن خلال هذا التقرير سوف نسرد لكم سعر جوال Samsung Galaxy A23 5G في السعودية وأبرز مواصفاته الرائعة.

سعر جوال Samsung Galaxy A23 5G في السعودية

يتوفر هاتف Samsung Galaxy A32 5G في المملكة العربية السعودية بذاكرة 128 جيجابايت / 6 جيجابايت بسعر 1099 ريال سعودي.

سعر جوال Samsung Galaxy A23 5G في السعودية

مواصفات جوال Samsung Galaxy A23 5G

وفقًا لموقع gsmarena التقني، فإن Samsung Galaxy A23 مزود بشاشة PLS LCD مقاس 6.6 بوصة بتردد 120 هرتز، ودقة 1080 × 2408 بكسل، وكثافة بكسل 400 بكسل لكل بوصة، ونسبة شاشة إلى جسم تبلغ 82.5. ٪ مع زجاج حماية Corning Gorilla بنسبة 5.

يشتمل هاتف Samsung Galaxy A23 5G على معالج Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G بدقة 6 معالجات نانوية و 8 نوى مع شريحة رسوميات Adreno 619 و 4 أو 6 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 أو 128 أو سعة تخزينية مجمعة. قابلة للتوسيع باستخدام بطاقة microSDXC.

سعر جوال Samsung Galaxy A23 5G في السعودية

الجهاز مزود ببطارية مدمجة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 25 وات. يزن الجهاز 197 جرامًا، وطوله 165.4 ملم، وعرضه 76.9 ملم، وسمكه 8.4 ملم، ويتميز بنظام التشغيل أندرويد 12 وتجربة مستخدم One UI 4.1. واجهه المستخدم.

أما بالنسبة للكاميرا، فهناك أربعة مستشعرات على ظهر الجهاز: المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجابكسل، PDAF، عدسة بزاوية عريضة بتقنية OIS، مستشعر ثان بدقة 5 ميجابكسل و Ultra- عدسة واسعة الزاوية، وفتحات كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل، وفتحة عدسة بدقة 8 ميجابكسل لكاميرا السيلفي.