انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات Honor X8a.. موبايل شبابي جديد هيكسر الدنيا والان مع التفاصيل

يتميز هاتف Honor X8a الجديد متوسط ​​المدى بشاشة FullView LCD عالية الجودة مقاس 6.74 بوصة بدقة 1080 × 2388 بكسل ويدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

يتم تشغيل هاتف Honor X8a بواسطة معالج Helio G88 ثماني النواة بدقة تصنيع تبلغ 12 نانومترًا تم تطويره بواسطة MediaTek.

كما يحتوي على معالج رسومات Mali-G52، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت (غير قابلة للتوسيع).

سعر ومواصفات Honor X8a

كاميرا Honor X8a

بالنسبة للتصوير، يحتوي هاتف Honor X8a الجديد على خلفية ثلاثية تتضمن كاميرا بزاوية واسعة للغاية بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر أساسي بدقة 100 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.9 تدعم التركيز التلقائي، و يتميز إعداد الكاميرا أيضًا بكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل موجودة في فتحة ثقب في الشاشة.

بطارية Honor X8a

تم تجهيز جهاز Honor X8a ببطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 22.5 وات، وقد يزن حوالي 179 جرامًا ويأتي بخيارات الألوان السماوي والفضي والأسود.

تشمل خيارات الاتصال في Honor X8a شريحة نانو مزدوجة، ودعم 4G ، وشبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق 802.11a و Wi-Fi Direct ، وبلوتوث v5.1، ومنفذ شحن USB من النوع C، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

سعر ومواصفات Honor X8a

سعر Honor X8a

يعمل الهاتف بواجهة مستخدم Magic UI 6.1 استنادًا إلى نظام التشغيل Android 12 ومتوفر في المملكة المتحدة بإصدار 6 + 128 جيجا بايت بأسعار تبدأ من 220 دولار أمريكي، أي ما يقارب حوالي 8150 جنيه مصري.