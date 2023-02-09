انت الان تتابع خبر حيلة جديدة ذكية لتشغيل كل تطبيقات Google على هواتف هواوي.. اكتشفها الآن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شراء هاتف ذكي جديد من هواوي Huawei، يعني أنك لن تتمكن من استخدام خدمات جوجل Google، مثل متجر بلاي وتطبيق الخرائط و البريد الالكتروني جيميل ومحرك البحث الشهير وغيرها من التطبيقات المهمة لهواتف أندرويد.

ووفق ما ذكره موقع "gizchina"، اكتشف المستخدمون طرقا جديدة للتحايل على قيود الحكومة الأمريكية التي فرضتها على هواتف هواوي الذكية، وهذه المرة تتضمن استخدام تطبيقا مباشرا يعرف باسم GBox.

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لأجل الحصول على خدمات عملاقة التكنولوجيا "جوجل"، اضطر مالكو هواتف هواوي للبحث عن بدائل، لتشغيل التطبيقات الأمريكية على هواتفهم، على الرغم من أن الشركة الصينية تمتلك بالفعل مجموعاتها الخاصة من الخدمات التي تعرف باسم EMUI، والتي تعد منافسة قوية لخدمات أندرويد من حيث الفائدة والقدرات، إلا أنها أقل بكثير مما توفره Google.

*حيلة جديدة لتشغيل تطبيقات Google على هواتف هواوي:

هو ليس الحل الأول الذي تم اكتشافه لإصلاح مشكلة متجر Google Play وتشغيل تطبيقات جوجل المحظورة على أجهزة هواوي، أحد أشهر هذه الحلول تطبيق يسمي Gspace، على الرغم من أن المستخدمين قد أشتكوا من وجود الكثير من الإعلانات بالتطبيق كما أنه يستنزف البطارية بشكل ملحوظ.

ومن بين أحدث البدائل التي تتفادى مشكلات التطبيقات السابقة، تطبيق GBox وميزته الأساسية حل هاتين المشكلتين دون تعطل تطبيقات النظام الأخرى. وفي السابق، لم يكن الوصول إلى تطبيق GBox، متاحا من خلال متجر تطبيقات هواوي، ولكن لا داعي للقلق يمكنك تنزيله من مصدر خارجي عبر ملفات APK.

إن أفضل جزء لتنزيل هذا التطبيق، هو أن اتباع هذه الإرشادات التالية، مما سيسمح لك بتنزيل وتثبيت GBox بسهولة على هاتف هواوي الذكي الخاص بك، إذا كنت بحاجة إلى تنزيل التطبيق، فما عليك سوى فتح متجر التطبيقات على هاتفك الذكي واكتب GBox في شريط البحث، ثم اتبع الخطوات التالية للحصول عليه:

1. على هاتف هواوي الخاص بك، قم بتشغيل GBox.

2. اختر متجر Google Play، ثم قم بالتسجيل أو تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص بك.

3. من هنا، يمكنك تنزيل أي تطبيقات أندرويد تريدها وإنشاء اختصار لها.

*الولايات المتحدة تحظر هواوي:

يشار إلى أنه في مايو من عام 2019، فرضت حكومة الولايات المتحدة حظرا تجاريا على شركة هواوي، وهي إحدى أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية في العالم، مما أدى فعليا إلى حظر الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة، كان الحظر جزءًا من الجهود الأوسع لإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمواجهة ما رأت أنه جهود الصين لتحدي الهيمنة التكنولوجية الأمريكية.

هذا وكانت إحدى النتائج المباشرة للحظر هي اضطرار جوجل إلى وقف دعمها لهواتف هواوي الذكية، هذا يعني أن هواتف هواوي الذكية لم يعد بإمكانها الحصول على خدمات جوجل، مثل متجر Google Play وخرائط Google المثبتة مسبقا، ولم تتمكن هواتف هواوي الحالية من تلقي تحديثات لنظام التشغيل أندرويد من Google.