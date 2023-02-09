ماسك: تركيا ستعيد تشغيل كامل خدمات تويتر قريبا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 فبراير 2023 09:33 صباحاً - قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر في تغريدة أمس الأربعاء، إن الحكومة التركية أبلغت الشركة بأنه سيتم إعادة تمكين الوصول الكامل إلى منصة التواصل الاجتماعي في البلاد “قريبا”.

وقال مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت، الذي يرصد اتصالات الإنترنت في جميع أنحاء العالم، في وقت سابق أمس الأربعاء، إن الوصول إلى تويتر تم تقييده بعد يومين من وقوع زلزال كبير قتل الآلاف في جنوب تركيا وشمال سوريا.

وكتب ماسك على تويتر: “أبلغت الحكومة التركية تويتر أنه سيتم إعادة تمكين الوصول قريبا”، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن التوقيت.

وذكر نتبلوكس في وقت سابق أن “بيانات الشبكة في الوقت الفعلي تظهر أن تويتر محظور في تركيا. يتم تطبيق التصفية على مزودي الإنترنت الرئيسيين وتأتي مع اعتماد الجمهور على الخدمة في أعقاب سلسلة من الزلازل المميتة”.

ولم ترد وزارة النقل والبنية التحتية التركية على الفور على طلب رويترز للتعليق