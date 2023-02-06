انت الان تتابع خبر شركة جوجل تبهر الجميع بإطلاقها ميزة جديد هامة للغاية إلى هواتف أندرويد .. تعرف عليها بالتفصيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يفضل العديد من الأشخاص استخدام كيمرا خارجية بدلاً عن كيمرا جهاز الكمبيوتر والتي تعد ضعيفة ولا تقدم صوراً واضحة بل إن البعض يستخدم كيمرا التلفون عبر تطبيقات خارجية ولهذا السبب قررت جوجل أن تضع حداً لهذه المشكلة.

حيث من المتوقع أن تقوم جوجل بتطوير ميزة لاستخدام الهاتف المحمول ككاميرا ويب للكمبيوتر المحمول حيث تقول الشائعات بأن هذه الميزة ستقدم كوظيفة على أجهزة أندرويد في أقرب وقت.

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حيث كشف اليوم خبير أندرويد أن جوجل قد تضيف وظائف لتحويل هاتف أندرويد الخاص بك إلى كاميرا ويب USB. واكتشف Rahman دليلًا يشير إلى أن أندرويد يضيف خدمة “DeviceAsWebcam” في مستودع Android Open Source Project (AOSP).

وإذا لم تكن على دراية بـ AOSP، فهي مبادرة تطوير نظام تشغيل مفتوح المصدر من جوجل لمخزون أندرويد. ويسمح لأي شخص بفحص الكود والتغييرات والمساهمة فيه أثناء توجيه Google والإشراف عليه. ويتم تعريف “DeviceAsWebcam” على أنها “خدمة جديدة تحول جهاز أندرويد إلى كاميرا ويب.

وفقًا للمصدر، سيعمل هذا على الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد والتي تدعم وضع الأداة القياسي UVC (فئة فيديو USB)، والذي يسمح بإرسال بيانات الفيديو. وإن تحويل هاتفك إلى كاميرا ويب ليس بالضرورة أمرًا مبتكرًا لنظام أندرويد.

ومع ذلك، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها أندرويد بتحويل هاتفك إلى جهاز UVC دون استخدام تطبيق تابع لجهة خارجية.

ومن غير المعروف ما إذا كانت جوجل ستدمج هذه الإمكانية في ترقية نظام التشغيل في المستقبل. ومع ذلك ، من أجل استغلال الإمكانات الجديدة في الوقت الحالي ، يقترح المصدر أن يتم تجميع نواة جهازك باستخدام CONFIG USB CONFIGFS F UVC = y أولاً.

من الناحية الفنية ، لا يزال الأمر يتطلب تطبيقًا أو خدمة للعمل. قد تطلق عليه تطبيقًا