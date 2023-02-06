انت الان تتابع خبر حذف الدردشات دفعة واحدة.. مميزات رهيبة في واتساب يجهلها أكثر الناس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - إن أحد أهم الأسباب وراء نجاح واتساب WhatsApp هو بساطته، فقد تم تصميم التطبيق لتلبية احتياجات الأشخاص من جميع الفئات العمرية، لذلك من السهل جدا لجميع الأشخاص استخدامه، فقد اكتسبت الخدمة ميزات جديدة على مر السنين، فهناك مجموعة مزايا أقل شهرة أو لا يستخدمها الكثيرين، لذلك سنوضح لك فيما يلي بعض الميزات المفيدة على واتساب التي ربما قد لا تعرفها، وفقا لما ذكره موقع “indianexpress”.

*الرد بشكل خاص على رسالة في دردشة جماعية:

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في حال كنت ترغب في الرد على رسالة في دردشة جماعية على واتساب بشكل خاص، أو إعادة توجيه الرسالة إلى شخصا مشارك بنفس المجموعة، لذا سيتعين عليك البحث عن الدردشة الخاصة به من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك والتي ربما لم يكن اسم هذا المستخدم مسجل بها، على الرغم من ذلك، هناك طريقة أفضل طريقة للقيام بذلك وهي كما يما يلي:

- على نظام أندرويد:

اضغط مع الاستمرار على رسالة في دردشة جماعية، وانقر على أيقونة ثلاثية النقاط في أعلى اليمين، وحدد رد خاص، ما عليك سوى البدء في كتابة ردك بعد ذلك، سيظهر النص الخاص بك كرد على رسالة معينة.

- على هواتف آيفون:

الطريقة هنا مختلفة قليلا، اضغط مع الاستمرار على رسالة في دردشة جماعية، وحدد المزيد ، واضغط على رد خاص.

*أرسل رسالة صوتية بدون استخدام اليدين:

إن كنت شخصا يرسل الكثير من الرسائل الصوتية، فيجب أن تكون قد أدركت في مرحلة ما أن الضغط على أيقونة الميكروفون لفترة طويلة أمرا متعب، يمكن التخلص من هذه المضايقات من خلال الميزة التالية:

ـ اضغط مع الاستمرار على أيقونة الميكروفون في أي دردشة ثم اسحب لأعلى للقفل، ستلاحظ أن النظام الأساسي لتطبيق واتساب استبدال حقل النص المألوف بواجهة مصممة للرسائل الصوتية، من هنا، ستتمكن من إيقاف التسجيل مؤقتا في منتصف تسجيل الرسالة، أو معاينتها، أو إرسالها، أو حذفها.

*مسح كافة الدردشات:

هل تريد مسح قائمة الدردشة الفوضوية والبدء من جديد؟، يتيح لك واتساب على نظام التشغيل iOS القيام بذلك من خلال الخطوات التالية: من الإعدادات، اذهب إلى الدردشات، ثم حذف جميع الدردشات، لن يؤدي هذا إلى مسح المحتوى من الدردشة فحسب، بل سيتعين عليك بدء محادثة جديدة مع كل جهة اتصال أيضا.

وتوجد طريقة سهلة لحذف جميع محادثاتك على أندرويد، وهي مسح بيانات تطبيق واتساب، وليس استعادة بياناتك.