انت الان تتابع خبر أقوى ميزة جبارة حديثة تطلقها واتساب لجميع المستخدمين تتعلق بالاتصال .. تعرف عليها ستفاجئك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت تسريبات حديثة ان تطبيق واتساب يقوم بالعمل على ميزة جديدة تتعلق بالاتصال لاجل تطبيق خدمة المراسلة الفورية الحديثة.

حيث كشفت تقارير صادرة من WABetaInfo بأن ميزة اختصار الاتصال للتكرار القادم للتطبيق في المستقبل قيد التطوير ولم يتم إصدارها بعد لمختبري الإصدار التجريبي .

80369071

وتم الإبلاغ سابقًا أن WhatsApp يعمل على ميزة جديدة لإرسال صور عالية الدقة من بين العديد من الميزات الجديدة الأخرى التي من المفترض طرحها في عام 2023 .

واتساب يعمل على خاصية اختصار الاتصال

يعمل WhatsApp على ميزة اختصار الاتصال كما شوهد في الإصدار التجريبي الأخير للتطبيق. ويُظهر تحديث WhatsApp beta لنظام Android 2.23.3.15 من متجر Play ميزة اختصار اتصال جديدة يمكن أن تأتي إلى تكرار مستقبلي للتطبيق . وستسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بإنشاء اختصار اتصال لجهة اتصال معينة ستتم إضافتها تلقائيًا إلى الشاشة الرئيسية.

كيف تعمل ميزة اختصار الاتصال في واتساب

ستسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بتقليل وقت الاتصال بجهة اتصال عبر WhatsApp من خلال تقديم اختصار مباشر لموقع مناسب على الشاشة الرئيسية. حاليًا ، يمكن القيام بالشيء نفسه عن طريق فتح تطبيق WhatsApp على الجهاز والتوجه إلى دردشة جهة الاتصال . ويمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لجهات الاتصال المتكررة ، وما إلى ذلك .

تُوضح لقطة الشاشة هذه ، أنه سيكون من الممكن إنشاء اختصار اتصال عن طريق النقر فوق خلية جهة الاتصال ضمن قائمة جهات الاتصال الخاصة بك ، في تحديث مستقبلي للتطبيق . وبعد إنشاء اختصار اتصال جديد ، ستتم إضافته تلقائيًا إلى الشاشة الرئيسية لجهازك . وستساعد هذه الميزة المستخدمين على توفير بعض الوقت وجعل عملية الاتصال أسرع بالتأكيد ، لا سيما لأولئك الأشخاص الذين يجرون مكالمات متكررة إلى نفس الشخص ولا يرغبون في متابعة عملية فتح التطبيق والبحث عن جهة الاتصال في كل مرة.