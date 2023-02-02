انت الان تتابع خبر سامسونج تعلن عن هاتف Galaxy S23+ بشكل رسمي.. تعرف على السعر والمواصفات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت شركة سامسونج العملاقة رسميا عن هاتف Galaxy S23+ ضمن سلسلة S23 في حدث Galaxy Unpacked 2023 التي تتضمن 3 هواتف الطراز الأساسب Galaxy S23 و Galaxy S23 Plus و الفلاجشي Galaxy S23 Ultra، ويأتي S23 Plus بتصميم أنيق ومميز وعمر بطارية أطول من الإصدار السابق S22.

*مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S23+:

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هذا وينطلق هاتف سامسونج Galaxy S23+ بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X ، بقياس 6.6 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ودقة عرض 1080 x 2340 بيكسل ، وميزة HDR10+ ، مع وجود طبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus 2 .

وبخصوص السوفت وير، يعمل هاتف سامسونج Galaxy S23+ بأحدث نظام تشغيل Android 13 ، وواجهة المستخدم One UI 5.1، ويعمل الهاتف بأحدث معالج ثماني النواة لشركة كوالكوم الأمريكية نوع Snapdragon 8 Gen 2 بدقة تصنيع 4 نانومتر، مع معالج رسوميات Adreno 740. ويأتي هاتف سامسونج مقترنا بسعة واحدة لذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجابايت، وسعتين لذاكرة تخزين داخلية 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

كما يقدم هاتف سامسونج Galaxy S23+ ، 3 كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 ، وكاميرا تليفوتو 3x بدقة 10 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4 ، وكاميرا Ultrawide بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 12 ميجابكسل ، بفتحة عدسة f/2.2 .

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy S23+ ، على بطارية غير قابلة للإزالة بقوة 4700 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقوة 45 وات، وشحن لاسلكي بقدرة 10 وات، وشحن عكسي بقوة 4.5 وات، ويدعم الهاتف الاتصال بشبكات Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6eو 5G.

وسوف يتوفر هاتف Galaxy S23+ باللون الأسود والأبيض والبنفسجي والأخضر ويبدأ سعر الهاتف من 1000 دولار أمريكي أي ما يعادل 30 ألف جنيه مصري.