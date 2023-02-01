أسعار سيارات هيونداي موديل 2023 تكسر حاجز النصف مليون جنيه

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 فبراير 2023 06:23 مساءً - كشف مجموعة جي بي غبور، الوكيل الرسمي للعلامة التجارية هيونداي في مصر، عن ارتفاع أسعار سيارات هيونداي موديل 2023 ، بقيمة 5 ألاف جنيه ، حتى 10 آلاف جنيه، وتتوفر هيونداي عبر طرازين هيونداي "إلنترا HD، وأكسنت RB"، في الأسواق المحلية.

أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2023

قفزت أسعار هيونداي أكسنت موديل 2023 الفئة الأولى بنحو 450 ألف جنيه ، مقارنة بـ 440 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 460 ألف جنيه، بدلًا من 450 ألف جنيه، وبلغت أسعار الفئة الثالثة بقيمة 475 ألف جنيه، مقابل 465 ألف جنيه، والفئة الرابعة بقيمة 489 ألف جنيه، مقارنة بـ 479 ألف جنيه، والفئة الخامسة بنحو 499 ألف جنيه، مقابل 489 ألف جنيه.

هيونداي أكسنت RB موديل 2023

تأتي هيونداي أكسنت RB موديل 2023، بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وينتج بقوة 125 "حصان"، و عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات.

أسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2023

ارتفعت أسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2023، الفئة الأولى بسعر 550 ألف جنيه بدلًا من 545 ألف جنيه، وسجلت أسعار الفئة الثانية بقيمة 560 ألف جنيه، مقابل 555 ألف جنيه، و سعرت الفئة الثالثة بنحو575 ألف جنيه، مقارنة بـ 569 ألف جنيه، وسعرت الفئة الرابعة بنحو 585 ألف جنيه، بدلا من 579 ألف جنيه

تحتوي هيونداي إلنترا HD موديل 2023 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 بقوة 121 حصان، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، وتبلغ متوسط استهلاك الوقود بنحو 6.6 لتر، عند قطع مسافة 100 كم.