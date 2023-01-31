انت الان تتابع خبر إذا ظهرت هذه العلامات على واتساب ارمي تلفونك واستبدله .. هناك من يتجسس عليك ويراقبك وعارف كل حاجة عنك !! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - هناك الكثير من الأسرار على واتساب يمكنه لا يعلم عنها أحد ، وهي عبارة عن دلائل وعلامات ظهورها على تطبيق الواتساب يدل أنك مخترق ومراقب وهناك من يقوم بالتجسس عليك.

فإن رأيت أن بطارية هاتفك صار عمرها قصير، ووجد أيضا بطء بالحركة على الواتساب المتواجد بداخل هاتفك المحمول في الإرسال والإستقبال وإستخدام المكالمات.

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و أيضا سرعة نفاذ الرصيد واحدة من أهم العلامات التي تكشف اختراق حسابك الواتساب، وهنا من خلال سطورنا سوف نقدم لكم عزيزي القارئ طريقة اختراق حسابك.

ظهور هذه العلامات على الواتساب

يعتبر تهكير الواتساب، من أخطر الأشياء المزعجة، التي تضايق العديد من مستخدمين الواتساب، حيث أنه يعتبر اختراق للبيانات الشخصية واختراق معلومات مهمة وخاصة. حيث أن وجود علامات على تطبيق الواتساب مثل البطء في حركة الواتساب مثل الإرسال والإستقبال سواء كانت رسائل أو مكالمات، كما يعتبر أيضا ظهور النص الفيروسي علامة على وجود اختراق حسابك.

اختراق تطبيق الواتساب وسرقة الحساب الخاص بك

ومن دلائل التجسس أيضا عبر تطبيق الواتساب هي حدوث تغييرات بالعلامات المتواجدة بجوار نصوص الواتساب، التي تعطي إشارة إلى أن حسابك تم اختراقه، ولا يمكن اختراق تطبيق الواتساب إلا عن طريق شخص متمكن وقوي بعمليات الإختراق.