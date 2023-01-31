5 مميزات مخفية في كاميرا هواتف سامسونج جالكسي يجب معرفتها للتصوير باحترافية.. وهذه طرق استخدامها

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رياض - احمد صلاح - ان كاميرا هواتف شركة سامسونج تتميز بعدد من الميزات والخصائص التي ساهمت في تحسينه بشكل كبير وبجودة صور قوية مثل ميزة التثبيت البصري للصورة (OIS)، ومتشعرات أكبر، والعدسات الساطعة.

حيث ان هذه الكاميرات صارت أفضل الكاميرات في الهواتف العالمية والتي لديها إمكانات هائلة تُلبي رغبات محترفي التصوير الفوتوغرافي.

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كذلك، توفر أفضل الكاميرات في هواتف سامسونج مرونة أكبر بكثير من تلك الموجودة في هواتف آيفون، مما يجعلها أكثر جاذبية للأشخاص الذين لديهم الخبرة والاحترافية في مجال التصوير الفوتوغرافي أو حتى الفيديو.

تلتقط كاميرا هواتف سامسونج صورًا رائعة، ولكن لكي تحصل على لقطات احترافية هناك بعض المميزات التي يجب أن تتعرف عليها وعلى كيفية استخدامها.

مميزات في كاميرا هواتف سامسونج يجب استخدامها

إليكم قائمة من 5 مميزات في كاميرا هواتف سامسونج لتصوير مثل المحترفين:

1- التوجه إلى وضع Pro

وضع برو في كاميرا هواتف سامسونج

يسمح هذا الوضع بالتحكم يدويًا في إعدادات كاميرا هواتف سامسونج، كالتحكم في حساسية الضوء ISO، وسرعة الغالق (shutter speed)، وتوازن اللون الأبيض (white balance)، والتركيز اليدوي (manual focus) وغيرها.

يحتوي هذا الوضع الخاص بتصوير مقاطع الفيديو عناصر التحكم نفسها، والقدرة على اختيار الميكروفون الذي ترغب في استخدامه.

كيفية استخدامه: يمكن الوصول إلى كلا الوضعين بالنقر فوق خيار المزيد أو More في شريط الأدوات الموجود أسفل الشاشة في تطبيق الكاميرا.

2- تغيير معدّل الإطارات (Frame rate)

معدل الإطارات هو عدد الإطارات التي تُلتقط كل ثانية، وكلما ارتفع معدل الإطارات تزيد سلاسة الحركة في الفيديو. يُتيح لك تطبيق كاميرا هواتف سامسونج تغيير بعض معدلات الإطارات المختلفة، ولا تتوافر بعض المعدلات إلا مع درجات دقة معينة.

يمكن لمعظم أجهزة سامسونج التصوير بدقة HD أو FHD أو UHD بمعدل 30 إطارًا في الثانية، أو بدقة FHD و UHD بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وفي هواتف Galaxy S22 يمكن التصوير بدقة 8K بمعدل 24 إطارًا في الثانية.

كيفية استخدامها:

1- توجه إلى تطبيق الكاميرا.

2- انتقال إلى خيار (الفيديو).

3- انقر فوق أيقونة معدل الإطار أعلى الشاشة، تحتوي على رمز يوضح الدقة وتحته رقم معدّل الإطار.

4- حدد الدقة ومعدل الإطارات المناسبين.

3- وضع Portrait للفيديو

يعمل وضع Portrait للفيديو على تشويش الخلفية أثناء تصوير مقاطع الفيديو للتركيز في العناصر الأساسية وإبرازها بشكل أوضح. وهي تعتبر أد طرق التصوير الاحترافي التي تتيج التركيز على عنصر واحد في الصورة فقط.

يتوفر هذا الوضع في العديد من الهواتف الحديثة لكن يقتصر استخدامه على الصور فقط بدون مقاطع الفيديو. أما كاميرا هواتف سامسونج فقد أضافت ميزة تسمح بتصوير مقاطع الفيديو باستخدام وضع Portrait، هي ميزة Portrait Video.

5 مميزات في كاميرا هواتف سامسونج يجب معرفتها للتصوير باحترافية.. إليكم كيفية استخدامها

كيفية استخدامه: انقر فوق زر “المزيد” في شريط الأدوات الموجود في أسفل الشاشة في تطبيق الكاميرا، ثم اختر وضع “Portrait Video”.

4- وضع التصوير البطيء (Slow Motion)

تحتوي معظم كاميرا هواتف سامسونج على وضع التصوير البطيء لمقاطع الفيديو (Slow Motion) الذي يسمح بالتصوير بمعدل 240 إطارًا في الثانية. لكن الهواتف المتطورة تحتوي أيضًا على وضع Super Slow-Mo الذي يسمح بالتصوير البطيء لمقاطع الفيديو بمعدلات إطارات عالية جدًا تصل إلى 960 إطارًا في الثانية.

5- ميزة تحرير مقاطع الفيديو

أضافت سامسونج ميزة تسمح لك بتحرير مقاطع الفيديو بما يتناسب مع متطلباتك عند الحاجة إلى تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع في مقاطع الفيديو ليظهر بشكل أفضل في بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

كيفية استخدامها:

1- افتح الفيديو الذي ترغب في تعديله في تطبيق Samsung Gallery.

2- انقر فوق أيقونة edit، واختر crop.