انت الان تتابع خبر لتبديل الكاميرا أثناء مكالمات الفيديو.. واتساب يتيح للمستخدمين ميزة مذهلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp يتيح ميزة جديدة تعمل على تحسين تجربة المستخدمين عند إجراء مكالمات الفيديو من خلال إتاحة وضع "تبديل الكاميرا" والذي يسمح بالتبديل بسهولة بين الكاميرا الأمامية والخلفية أثناء إجراء مكالمة فيديو.

ويبدأ تطبيق واتساب في إتاحة الميزة لكل مستخدمي التطبيق على هواتف آيفون وأندرويد، ويمكن الوصول إليها من خلال النقر على أيقونة الكاميرا أثناء مكالمة فيديو، وفقا لصحيفة The Economic Times .

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ودعا مستخدمو واتساب في الفترة الأخيرة إلى إتاحة ميزة من أجل القدرة على التبديل بين الكاميرات أثناء مكالمة الفيديو، حيث أتاح واتساب الميزة للتبديل بين الكاميرات بنقرة واحدة فقط، الأمر الذي يسهل كثيرا على الذين يستخدمون مكالمات الفيديو بشكل متكرر للعمل أو للاستخدام الشخصي.

وتعتبر ميزة تبديل وضع الكاميرا سهلة الاستخدام أثناء مكالمة الفيديو ، ما عليك سوى النقر على أيقونة الكاميرا للتبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية، وسواء كنت تجري اجتماع عمل أو تتواصل مع الأصدقاء والعائلة ، فإن ميزة تبديل وضع الكاميرا ستجعل تجربة مكالمة الفيديو كثيرًا .

كما تقدم الميزة تغيير طريقة عرض مكالمة الفيديو ، مما يمنحك المرونة لإظهار المحيط الذي تتواجد فيه أو التبديل إلى خلفية أكثر ملاءمة، بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا استخدام الكاميرا الأمامية للتبديل إلى وضع سيلفي أثناء مكالمة فيديو.

وتعمل هذه الميزة الجديدة على جعل مكالمات الفيديو أكثر ملاءمة وتوفر للمستخدمين مزيدًا من التحكم في تجربة مكالمات الفيديو الخاصة بهم، حيث تعد القدرة على التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية بنقرة واحدة ميزة صغيرة ولكنها مهمة ستحدث فرقًا كبيرًا في طريقة استخدامنا لمكالمات الفيديو.