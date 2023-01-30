انتبه... مشروبات محبوبة تزيد من خطر تساقط شعرك
أظهرت دراسة أجراها علماء في جامعة تسينغهوا الصينية، أن هناك مشروبات محددة تتسبب في تساقط الشعر لدى الرجال.
وشملت الدراسة نحو ألف رجل صيني، سئلوا عن عادات الأكل والشرب لديهم وحالة شعرهم، حسبما أورد موقع "فيت فور فان" الألماني المعني بالصحة واللياقة.
وكشفت نتائج الدراسة أن ما يقرب من ثلث الرجال الذين عانوا تساقط الشعر، كانوا يتناولون يوميا مشروبات سكرية كالمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة أو قهوة الصباح مع السكر.
كما أظهرت الدراسة أن الرجال الذين تجنبوا هذه المشروبات كانوا أقل عرضة بنسبة 42 في المئة لتساقط الشعر.
ويؤثر السكر في فروة الرأس، وتكون النتيجة شعرا باهتا أو رقيقا أو هشا، وكل ذلك بدوره يعزز تساقط الشعر، فكن حريصا ألا يصبح تناول مشروب سكرية عادة يومية.*وكالات
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