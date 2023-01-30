علماء يطورون شريحة تمكّن الإنسان من تصفّح مواقع التواصل «بعقله»

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 10:25 صباحاً - طور علماء شريحة دماغية أرق من شعرة الإنسان، ستسمح حال زراعتها، باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالعقل ودون استخدام الأطراف.

وتم تصميم الشريحة التجريبية للغاية للمرضى المصابين بالشلل والذين لا يستطيعون استخدام أطرافهم للتواصل عبر الكمبيوتر.

هذا الاختراع، الذي يعرف بـ”Layer 7 Cortical Interface” قد يسمح أيضا للأصحاء، باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بقوة عقولهم وحدها.

و تختلف هذه الغرسة الدماغية عن تلك التي طورتها شركة إيلون ماسك، لأن الإجراء الذي يتطلبه زرعها يعد أقل “توغلا” وخطورة، كون الشريحة توضع على سطح الدماغ بدلا من الأنسجة.

تحتوي الشريحة على أقطاب كهربائية ويبلغ سمكها خمس شعرة الإنسان، مما يساعده على التوافق مع سطح الدماغ دون الإضرار بأي أنسجة.

لزرع الجهاز، يقوم الجراحون بعمل شق رقيق جدا في الجمجمة وإدخال الشريحة.

الشق أقل من ملليمتر واحد، مما يعني أن المرضى لا يحتاجون حتى إلى حلق رؤوسهم، وفق الرئيس التنفيذي لشركة “بريسيجن” (Precision)، مايكل ماغر

قال الرئيس التنفيذي لشركة Precision، إن الشق أقل من ملليمتر، مما يعني أن المرضى لا يحتاجون حتى إلى حلق رؤوسهم لوضعه فيه.