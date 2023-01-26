3 حيل جديدة للاطلاع على رسائل واتساب وقراءتها دون علم المرسل.. اكتشفها الآن

انت الان تتابع خبر3 حيل جديدة للاطلاع على رسائل واتساب وقراءتها دون علم المرسل.. اكتشفها الآن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ربما يرغب بعض الأشخاص بقراءة رسائل واتساب بشكل سري دون علم المرسل حتى لا يضطروا للرد عليها، أو ليمنحوا أنفسهم الوقت الكافي لاختيار الرد المناسب. ومهما كان السبب، هناك بعض الطرق والحيل التي تسمح بقراءة رسائل واتساب دون إعلام المرسل بقراءتها.

*الطريقة الأولى:

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هذا وتتمثل إحدى طرق القيام بذلك في الضغط باستمرار على الرسالة عندما تنبثق على الشاشة المقفلة لجهاز آيفون.

وتقوم الميزة، المعروفة باسم "وضع التخفي الفائق"، بفتح مربع معاينة للنص الكامل طالما أنك تضع إصبعك على الشاشة. ولن يعرف المرسل أنه قد تمت قراءة رسالته.

*الطريقة الثانية:

وتوجد طريقة أخرى وهي إيقاف تشغيل "إيصالات القراءة". ويقوم واتساب تلقائياً بتشغيل هذه الميزة لمستخدميه البالغ عددهم 2 مليار مستخدم. وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين معرفة متى تمت قراءة رسالتهم عندما تتحول العلامتان الصغيرتان الموجودتان في أسفل يمين الرسالة إلى اللون الأزرق. لتعطيل هذه الميزة، افتح الإعدادات في تطبيق واتساب. انقر فوق الحساب> الخصوصية> قراءة الإيصالات> ثم قم بإيقاف تشغيل هذه الميزة.

ورغم ذلك، هناك مشكلة واحدة بسيطة، حيث إن هذه الميزة لا تعمل مع الرسائل أو الصور أو مقاطع الفيديو المشتركة في الدردشات الجماعية. وبالمثل، عندما يرسل شخص ما رسالة صوتية، لا يمكنك تجنب العلامات الزرقاء حتى إذا قمت بتعطيل خيار إيصالات القراءة.

*الطريقة الثالثة:

آخر الحيل تشغيل وضع الطيران على آيفون بعد تلقي رسالة. ويقطع وضع الطيران وصول الهاتف الذكي إلى شبكات 4G وواي فاي، ما يعني أن واتساب لن يسجل قراءة الرسالة، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.