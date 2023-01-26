5 خطوات مهمة تنقذ هاتفك إن سقط في الماء عن طريق الخطأ.. اعرفها الآن

انت الان تتابع خبر5 خطوات مهمة تنقذ هاتفك إن سقط في الماء عن طريق الخطأ.. اعرفها الآن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - خطأ واحد في غفلة منك يمكن أن تقحم هاتفك في مشكلة الوقوع في الماء وتلفه، ووفقا لتقرير " Data AI" فقد أكدت نتائجه أن الأفراد يستخدمون الهاتف بمعدل 4.8 ساعة يوميا، وبالتالي فإن فرص ضياع البيانات والملفات الشخصية الهامة تكن كبيرة عند سقوط الهاتف في الماء وتلف الجهاز من الداخل.

في حال لم تتمكن سريعا من معالجة الأمر قبل أن تكتب نهاية جهازك، وخلال السطور التالية نعلمك بعض الحيل التي يمكنك خلالها حماية ومعالجة هاتفك عند السقوط في الماء.

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*نصائح لإنقاذ الهاتف بعد سقوطه في الماء:

تبعا لموقع " goodhousekeeping"، ففي حال تعرض هاتفك للسقوط سهوا في الماء كل ما عليك فعله اتباع الآتي:

1- قم بإخراج الهاتف سريعا من الماء وجففه جيدا بقطعة من القماش النظيفة.

2- وفي حال كان الجهاز قيد التشغيل قم بإيقافه على الفور، وفي حال كان مغلقا بالفعل فاتركه على وضعه.

3- إذا كان هاتفك يدعم إخراج البطارية وبطاقات الـSIM وبطاقة الذاكرة قم بنزعها منه، وبعد تلك الخطوة قم بهز هاتفك بلطف لإزالة أي ماء من خلال مخرج السماعات ومقبس الشحن.

4- ضع هاتفك في وعاء من الأرز الجاف واتركه لمدة48 ساعة على الأقل.

5- في حالة نجحت الطريقة قم على الفور بعمل نسخة من البيانات احتياطيا.

*الهواتف المضادة للماء:

على الرغم من أن شركات المحمول اتجهت مؤخرا إلى إنتاج هواتف بتقنية عالية يمكنها التصدي لمشكلة الماء، إلا أن بعض التجارب أثبتت أن تلك الهواتف أيضا معرضة لخطر التلف عند سقوطها في الماء ولكن بدرجة أقل من الهواتف العادية، ومع ذلك في حال أردت استبدال هاتفك بآخر مضاد للماء، يمكنك البحث عن أفضل نوع وشراؤه، ولكي تتمكن من معرفة ما إذا كان الهاتف يصلح لأن يكون مضاد للماء أم لا، تأكد من وجود تصنيف IP للهاتف، وهو تصنيف يضمن حماية الهاتف من الغبار والماء.

هذا ويحدد الرقم الأول مدى قدرة الجهاز على تحمل الأجسام الصلبة مثل الغبار، ويشير الثاني إلى مدى حمايته من تسرب الماء إليه، بطبيعة الحال كلما كان العدد أكبر كلما كان أفضل لك كمستخدم، على سبيل المثال إن الهاتف المصنف على IP67 مقاوم للغبار بـ6 درجات، ويمكنه تحمل السقوط في الماء حتى عمق متر واحد.