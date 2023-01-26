انت الان تتابع خبر تحذير هام وعاجل.. عملية نصب جديدة ستسرق الفيسبوك Facebook الخاص بك من خلال هذه الرسائل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أدت الأزمة الاقتصادية العالمية ووباء كورونا COVID-19 إلى تسريح الكثير من الناس دون وظائف، حيث عانت العديد من القطاعات من الوباء والحرب، ويقوم البعض بجمع النتائج الآن.. لقد رأينا شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون و مايكروسوفت و جوجل تسرح العديد من موظفيها. ومع وجود الكثير من العاطلين عن العمل في جميع أنحاء العالم ، كثرت عمليات الاحتيال الإلكتروني.

خلال الأشهر الأخيرة، شهدنا موجة من عمليات الاحتيال في تطبيقات مثل واتساب، والآن يتجه الأمر إلى فيسبوك Facebook حيث يوجد مجموعة من الهاكرز يرسلون رسائل مزيفة الغرض منها سرقة حسابك على فيسبوك، ومن ثم الاطلاع على أمورك الشخصية بما في ذلك محادثاتك مع الآخرين وصورك وربما الوصول إلى البطاقات البنكية الخاصة بك، ثم ابتزازك.

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*عملية احتيال جديدة على فيسبوك:

هناك الآن عملية احتيال تتصيد الأشخاص عبر هذه الطريقة، حيث يرسل الهاكرز إيميل لك، يخبرك بأن صفحة فيسبوك هاتتحذف ويجب أن توقفها، وبمجرد دخولك علي الموقع يطلب منك تسجيل الدخول login وكلمة المرور password ، وهنا ستتم السرقة للحساب الخاص بك، حيث أنها ليست صفحة فيسبوك الرسمية بل صفحة مزيفة تابعة للهاكرز.

ويعود ذلك إلى أن الإيميل الذي تم إرساله Gmail email ولينك الدعم الذي وضعه الهاكرز هو نفسه فيسبوك ولكن اللينك نفسه يفتح موقع آخر يطلب منك تسجيل الدخول.

من هنا يجب قبل فتح أي رابط أو لينك التأكد من أنه الرابط الصحيح، وفي حالة فتح اللينك يجب التأكد أنه الصفحة الرسمية قبل وضع أي بيانات تسجيل خاصة بك.