انت الان تتابع خبر تحذير هام منعًا للسرقة.. إياك أن تفتح أي رابط يوتيوب على واتساب من الآن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تسببت الأزمة الاقتصادية العالمية ووباء كورونا COVID-19 في تسريح الكثير من الناس بدون وظائف.. حيث عانت العديد من قطاعات السوق من الوباء والحرب. ويقوم البعض بجمع النتائج الآن..

ووجدنا أن شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون و مايكروسوفت و جوجل تقوم بتسرح العديد من موظفيها. . ومع وجود الكثير من العاطلين عن العمل في جميع أنحاء العالم ، كثرت عمليات الاحتيال.

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ففي الأشهر الأخيرة ، شهدنا موجة من عمليات الاحتيال في تطبيقات مثل واتساب التي تقدم المال على حساب بضع نقرات. يبدو وكأنه صفقة مثالية ، أليس كذلك؟ لكن الحقيقة أنه تكمن المشكلة في أنه سيكلفك تكلفة عالية بمجرد أن تدرك أنها عملية احتيال.

وفقا لموقع جيز شينا التقني، هناك عملية احتيال جديدة تستخدم واتساب في بعض البلاد مثل البرازيل والهند تعد بالمال مقابل عدد قليل من الإعجابات على يوتيوب.

وتعتبر عملية الاحتيال الجديدة بدخل إضافي بمجرد الإعجاب ببعض مقاطع فيديو يوتيوب.. حيث يتصل المحتالون بالأشخاص عبر واتساب ويقولون إنهم يمثلون شركات تسويق عالمية.. يقنعون المستخدم أنه يمكنهم الحصول على حوالي 0،50 دولار لكل إعجاب.

وهذا ليس كثيرًا ، لكنهم يعدون بما يصل إلى 60 دولارًا في اليوم إذا أجريت 5000 إعجاب.. إذا كنت تحب 5000 مقطع فيديو يوميًا لمدة 7 أيام من الأسبوع ، فستحصل على 420 دولارًا أمريكيًا في الأسبوع.. لكن كما ذكرنا تكمن المشكلة في أنها عملية احتيال تحاول سرقة بيانات وأموال المستخدمين.

وفور أن يقترب المحتالون من مستخدم واتساب ، سيطلبون معلومات شخصية لمتابعة الدفع. بعد جمع البيانات ، سيقولون إنهم يواجهون مشكلات فنية. في بعض الأحيان ، يمكنهم حتى تحويل مبلغ صغير لتبدو ذات مصداقية. بعد ذلك ، سيطلبون من المستخدم تثبيت تطبيق لتحويل الدفعة. المشكلة هي أن هذه التطبيقات عادة ما تكون برامج ضارة.

وسوف يطلبون من المستخدم تحويل دولار واحد للتحقق. سوف يحصلون بعد ذلك على إمكانية الوصول إلى جميع بياناتك. من خلال بضع خطوات ، ستمنح المخادع حق الوصول إلى تفاصيل الحساب المصرفي وبطاقات الائتمان ورسائل البريد الإلكتروني. بمجرد وصولهم إلى بياناتك ، ليس هناك الكثير مما يمكنك فعله إلى جانب حظر كل شيء.

وفي حال تلقيت رسالة تعرض وظيفة من هذا النوع ، فكن على دراية بأنها يمكن أن تكون عملية احتيال إلى حد كبير. بمجرد حدوث الضرر ، سيحذف المحتال حساب واتساب ويهرب بعيدًا للعثور على ضحية أخرى. في البرازيل ، يستخدم بعض المحتالين واتساب و تيليجرام لسرقة بيانات المستخدمين. يقولون إنهم يعملون في أمازون وسيظهرون سلسلة من لقطات الشاشة للمدفوعات لإقناع الضحايا. عادةً ما يكون الهدف واحدًا: سرقة بياناتك والوصول إلى معلوماتك الشخصية.

تأكد من الإبلاغ عن حسابات واتساب هذه ، وحظرها للوصول إليها في المستقبل. أيضًا ، لا تترك رقم هاتفك على مواقع الويب العامة أو وسائل التواصل الاجتماعي. في بعض الأحيان ، سيصل المحتالون إلى جروبات معينة فقط للعثور على الضحايا. لذا ، ليس من السهل تجنبها. أفضل شيء تفعله هو دائمًا إجراء بحث ، وتجنب أي نوع من الوعود "بالمال السهل".