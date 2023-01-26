انت الان تتابع خبر اقوى هاتف قابل للطي .. سامسونج تكشف عن سعر والميزات الخرافية لوحش هواتف جالكسي 5 - Galaxy Z Fold5 ومفاجأة بشأن الكاميرا! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت عدد من التسريبات اقوى المواصفات الرئيسية التي سيتمتع بها جهاز سامسونج القابل للطي جالكسي زي فولد 5 – Samsung Galaxy Z Fold5 ، والذي يتوقع أن يخطف الأنظار كما فعل الذين من قبل في النسخ الماضية وأكثر!.

ويعد Samsung Galaxy Z Fold5 من الإضافات الأحدث إلى مجموعة الهواتف الذكية القابلة للطي للشركة مع عدد من الميزات والتحسينات الجديدة.

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حيث ان الجهاز يقدم تجربة فريدة وغامرة حقًا ، وبحسب ما ورد من التسريبات سيتألق الجهاز مع شاشة عرض ديناميكية ومقاومة الماء وكاميرا رئيسية مميزة ، إليكم التفاصيل ..

جالكسي زي فولد 5

مواصفات خارقة لهاتف جالكسي زي فولد 5 – Galaxy Z Fold5

يتميز الجهاز بشاشة عرض Dynamic AMOLED 2x داخلية مقاس 7.6 إنش بدقة 1768 × 2208 بكسل. الشاشة الخارجية عبارة عن شاشة Dynamic AMOLED 2x مقاس 6.3 إنش ، مما يوفر تجربة مشاهدة رائعة سواء كان الجهاز مطويًا أو غير مطوي، كلا الشاشتين محميّتان بواسطة Gorilla Glass Victus ، مما يجعلها شاشة قوية شديدة التحمل ومقاومة للخدوش والتشققات.

من حيث الأداء : يتم تشغيل الجهاز بواسطة وحدة المعالجة المركزية Snapdragon 985 (اسم مؤقت غير رسمي حتى الآن) والتي يمكن أن تكون أيضًا أحدث شرائح الشركة Snapdragon 8+ Gen2

جالكسي زي فولد 5

فيما يتعلق بالتصوير ، فالجهاز مزود بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة :

الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل (f / 1.7 ، OIS ، Dual-Dual-Pixel PDAF) ، والثانية كاميرا ذات زاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل (12 مم ، f 2.2 ، 123 درجة) ، والثالثة كاميرا 64 ميجابكسل (52 مم البعد البؤري ، PDAF ، f.2.4 ، 2x Optical Zoom) عدسة تليفوتوغرافي في الكاميرا الخلفية ، والتي تقدم تجربة تصوير رائعة.

كما أن جهاز زي فولد 5 قادر على تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قصوى تبلغ UHD 8K (7680 x 4320).

الجهاز أيضًا مقاوم للماء IPx8 ، مما يعني أنه يمكنه البقاء تحت الماء حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك ، يتميز الجهاز بفتحة مخصصة لقلم S Pen ، مما يجعله مثاليًا للذين يفضلون استخدام القلم لتدوين الملاحظات والرسم.

جالكسي زي فولد 5

من حيث الأبعاد : يبلغ قياس الجهاز 158.5 × 128.5 × 6.5 ملم عند فتحه و 158.5 × 67.5 × 14.5 – 16 ملم عند الطي، و يزن 275 جرامًا ، مما يجعله أثقل قليلاً من سابقه Z Fold 4 ، ويتوفر الجهاز بلون Phantom Black والذي تم تأكيد إطلاقه.

سعر جالكسي زي فولد 5

سيكون الإطلاق المنتظر لـ Samsung Galaxy Z Fold5 في أغسطس 2023 ويمكن أن يتراوح النطاق السعري من 1500 دولار إلى 2000 دولار ، ومن المتوقع أن يكون الجهاز متاحًا للشراء في أغسطس 2023.

خلاصة القول أن Samsung Galaxy Z Fold5 يقدم مجموعة من الميزات التي من المؤكد أنها ستجذب المستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي قابل للطي يجمع بين المواصفات المتطورة وعامل الشكل الفريد، وذلك بفضل شاشات AMOLED الكبيرة والمعالج القوي ونظام الكاميرا المتقدم ، لذا فإنه من المؤكد أن الجهاز سيحقق نجاحًا كبيرًا أكثر مما فعل أسلافه!.