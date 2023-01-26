انت الان تتابع خبر لم تسمع بها أبدا .. هذه الحيل الذكية ستخفض فاتورة الكهرباء للنصف وستوفر أموالا كثيرة! (تعرف عليها) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - هناك عدد من الأجهزة الكهربائية تزيد من استهلاك الكهرباء حتى وإن كانت مغلقة وهذا يؤدى لارتفاع فاتورة الكهرباء، لذلك سنعرض لكم كيفية تقليل سعر فاتورة الكهرباء بطريقة يجهلها الكثيرون.

نصائح لتخفيض فاتورة الكهرباء

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هناك أجهزة كهربائية، لا تتوقف عن استهلاك الكهرباء عند غلقها، بل تزيد في استهلاك الكهرباء بالرغم غلقها، وهذا ما يؤدى لزيادة فاتورة الكهرباء.

نشرت الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، بعض النصائح والإرشادات عند استهلاك بعض الأجهزة الكهربائية للكهرباء، حتى بعد إيقاف تشغيلها، مما يكون سببا في ارتفاع فاتورة الكهرباء.

وأوضح المنشور أن عدم نزع الفيشة من المصدر، هو ما يؤدى إلى زيادة استهلاك الكهرباء .

ويستعرض صدى البلد لقرائه نصائح تخفيض فاتورة الكهرباء التى أوضحها جهاز مرفق الكهرباء وهى ..

1- عدم ترك شواحن الأجهزة في الكهرباء دون استخدام لتقليل فاتورة الكهرباء ،حيث أن استمرار الفيشة في مقبس الكهرباء، بدون جهاز المحمول ،وهو مايسمى وضع الاستعداد وذلك يجعله يستهلك طاقة كهربائية ، لذا يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل .

2- وضع الاستعداد للكمبيوتر أو اللاب توب يستهلك طاقة كهربائية مهدرة، فعلى الرغم من غلق جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب الخاص بك، إلا أنهم يستهلكون طاقة كهربائية مهدرة أيضًا، مما يرفع من استهلاكك للكهرباء داخل المنزل.

3- اعتمد على الأجهزة ذات التايمر مثل الميكروويف، فتقييم أي جهاز من حيث استهلاك الكهرباء يعتمد على عاملين، سحب الجهاز من الوات، وعدد ساعات تشغيل الجهاز.

واستخدام الميكرويف بديلا عن الفرن الكهربائي فى تسخين الطعام تساعد في خفض قيمة فاتورة الكهرباء فللميكرويف مميزات عدة وهي كالآتي:

- متوسط سحب الميكروويف للطاقة يتراوح بين 1000 وات وحتى 1700 وات، أي أنه يسحب من 1 كيلو وات وحتى 1.7 كيلو وات، وهي قدرة سحب متوسطة بين الاجهزة، فلا تعتبر عالية مثل الأفران الكهربائية..

- يتميز الميكروويف أن فترة استخدامه دقائق قليلة والتسخين فيه يتم بسرعة، ما يجعل الكفاءة الكلية للجهاز جيدة، وسيكون السحب والاستهلاك من الكهرباء قليلا.

4- إيقاف تشغيل مكيف الهواء عند عدم الحاجة إليه فإيقاف تشغيل التكييف، أو تعديل درجة الحرارة، إلى توفير كبير في فاتورة الكهرباء. في الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة يجب ضبط منظم الحرارة على ما لا يقل عن 78 درجة فهرنهايت إلى 80 درجة فهرنهايت. لكل درجة يتم رفع درجة الحرارة فيها، يمكن توفير 4٪ إلى 8٪ من تكاليف التبريد.

5- استخدام ترموستات قابل للبرمجة فمنظم الحرارة القابل للبرمجة هو أداة موفرة للكهرباء بشكل كبير. يسمح ببرمجة الساعات التي تحتاج إلى التشغيل وتحديد الأوقات التي تحتاج إلى إيقاف التكييف على سبيل المثال. خلال تلك الأوقات، ستقوم بضبط درجة حرارة المنزل وفقًا لذلك. هذه الطريقة يمكنها خفض فواتير الكهرباء بنسبة 20٪.

6- تحقق من العزل الشامل للمنزل

حتى لايحدث تسرب الهواء فعندما يدخل الهواء من الخارج ويخرج الهواء المكيف من المنزل من خلال الشقوق والفتحات،

7- استخدام المصابيح الموفرة للطاقة