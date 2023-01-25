انت الان تتابع خبر تطبيق واتساب يفاجئ مستخدميه بـ 4 مزايا جديدة.. اكتشفها الآن واستمتع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تطبيق المراسلة الشهير واتساب WhatsApp، يخضع لترقيات مختلفة لمواكبة اتجاهات المستخدمين، وذلك من خلال إضافة مزايا جديدة إلى تطبيقه وتقديم أفضل تجربة إرسال رسائل نصية.

وخلال عام 2022، قدم واتساب العديد من التحديثات والميزات الجديدة لمستخدميه، بما في ذلك الصور الرمزية، وإرسال الرسائل لنفسك، والمجتمعات، واستطلاعات الرأي داخل الدردشة، ومكالمات الفيديو الجماعية التي تضم 32 شخصا والمجموعات الكبيرة وغيرها الكثير.

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وفي العام 2023، فإن مستخدمو تطبيق التراسل المملوك لشركة "ميتا" على موعد مع تحديثات وميزات رئيسية قادمة من واتساب، حيث ستعمل هذه التحديثات على تعريف المستخدمين بإصدارات محسّنة من الميزات الموجودة جنبًا إلى جنب مع بعض الميزات الأخرى، إليك أبرز ميزات واتساب المرتقبة، وفقا لما ذكره موقع "lifestyleasia".

ـ القدرة على التعرف على النص في صور واتساب:

إن أحد أهم التعديلات التي تخطط خدمة الرسائل المشفرة الشهيرة لإطلاقها هذا العام هي القدرة على التعرف على النص في الصور المشتركة عبر واتساب، مما يسمح للمستخدمين بنسخ النص المكتوب ولصقه في رسالة نصية عادية، ومع ذلك ، فإن نظام المراسلة يوفر الدعم له فقط، وستكون هذه الميزة متاحة فقط لمستخدمي أجهزة آيفون العاملة بنظام التشغيل iOS16.

ـ نقل الدردشة بدون Google drive:

يوجد تحسين آخر يتم العمل عليه حاليا وهو القدرة على نقل سجل دردشة واتساب بين هواتف أندرويد دون الحاجة لاستخدام خدمة Google Drive، سيجد المستخدمون أنه من الأسهل بكثير تبديل سجل الدردشة من هاتف إلى آخر باستخدام هذا البديل البارع في التكنولوجيا، والذي بمجرد توفره، سيمكن للمستخدمين نقل دردشاتهم عن طريق الانتقال إلى إعدادات واتساب، ونقل الدردشات إلى أندرويد، ومسح رمز الاستجابة السريعة، ثم اتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

ـ الإبلاغ عن محتوى الاستورى:

يمكن لمستخدمي واتساب حاليا الإبلاغ عن انتهاكات قواعد النظام الأساسي سواء الرسائل أو الوسائط، وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المستخدمون قريبا من الإبلاغ عن الحالات الخاصة بجهات الاتصال على التطبيق، والتي تحتوي على معلومات مرفوضة، مثل التشهير أو اللغة المسيئة. ومن المتوقع أن يتم توفير هذه الميزة الإضافية، التي يتم تطويرها لإصدارات واتساب التجريبية على نظام التشغيل أندرويد وأنظمة سطح المكتب، في ترقيات البرنامج التالية، وسيعرض خيار الحالة زر تقرير بمجرد إتاحته للمستخدمين.

ـ إرسال الصور بجودتها الأصلية:

نظرا إلى وظائف التطبيق الحديثة، لا يمكن للمستخدمين إرسال الصور بجودتها الأصلية بسبب الضغط الموجودة في خيار مشاركة الصور والذي يتيح إرسال الصور بجودة أقل، قد يتغير هذا قريبا، حيث يعمل واتساب الآن على تطوير ميزة جديدة للسماح للمستخدمين بإرسال الصور في دقتها الأصلية، وستتم إضافة القدرة على إرسال الصور في دقتها الأصلية في تحديث مستقبلي لتطبيق واتساب، وفقا للشركة.