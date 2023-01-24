انت الان تتابع خبر تحذير تقني هام وعاجل.. "تيك توك" قادر على اختراق البريد الشخصي وهواتف المستخدمين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أطلق خبير التقنية والتحول الرقمي المصري رودي شوشاني تحذيرا من منصة التواصل الاجتماعي «تيك توك» وذلك بعد تحذيرات أوربية أيضاً من أنه ينتهك خصوصية المستخدمين. وذلك وفقاً لصحيفة "الوطن" المصرية.

وبين الخبير المصري أن مستقبلاً مجهولاً ينتظر التطبيق الصيني في دول الاتحاد الأوروبي، حيث أعلن مفوض الاتحاد أن الكتلة الأوروبية ستستخدم جميع الوسائل الممكنة لحماية خصوصية مواطنيها، حتى إذا اضطرت إلى حظر التطبيق من كامل دول الاتحاد.

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وأضاف الخبير المصري خلال حديث له لقناة القاهرة الإخبارية: "إنّ ما يشغل بال الاتحاد الأوروبي هو الحفاظ على الخصوصية لدى مواطنيه، خصوصًا بعدما أصبح التطبيق متنفسًا للملايين منهم".

ولفت شوشاني إلى أن هناك العديد من القوانين يُنتظر إقرارها خلال الفترة المقبلة بسبب اختراقات بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي كافة، وأشار إلى فرض فرنسا غرامة على استخدام «تيك توك»، كما منعت أمريكا أعضاء مجلس النواب من تحميل التطبيق على هواتفهم الشخصية، وهو ما يؤثر على إيرادات التطبيق واستخدامه ويُسهم في إجراءات حجبه.

وختم الخبير التكنولوجي أن تيك توك أكبر منصة تتعرض لحياة المواطنين الشخصية على مستوى العالم ولديه القدرة على مراقبة محتويات مستخدميه، وقادر على اختراق الباسورد الشخصي للبريد الإلكتروني والهواتف الشخصية للمستخدمين.