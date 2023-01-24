انت الان تتابع خبر أسهل طريقة لزيادة سرعة الواي فاي بنسبة 50%.. جربوها الآن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعتبر بطء شبكات الواي فاي وانقطاع إشاراتها من أكثر المشاكل شيوعاً التي يواجهها الكثيرون، وهذا الأمر يدفعهم إلى البحث عن حلول مكلفة مثل شراء أجهزة تقوية أو استبدال جهاز التوجيه.

ولكن ووفقاً لخبراء التقنية، فيمكن معالجة بطء شبكات الواي فاي ببساطة، وذلك من خلال العديد من الطرق التي تساعد على زيادة سرعتها.

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وقد قدمت "ديلي ميل" البريطانية، 5 نصائح مهمة تساعد في زيادة سرعة شبكة واي فاي بنسبة تصل إلى 50%، وهي:

*وضع جهاز التوجيه الخاص بك في منطقة مفتوحة:

لا بد أن يكون جهاز التوجيه الخاص بك وهو جهاز إرسال لاسلكي، أقرب ما يمكن من الأدوات التي تحتاج إلى اتصال سريع، كأجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وربما يساهم وجود الجدران الصلبة أو العوائق المعدنية أو الأثاث الثقيل في بطء شبكة الواي فاي، لذلك عادة ما يكون من المفيد وضع جهاز التوجيه بعيداً عن الأرض وفي منطقة مفتوحة.

لكن إذا كنت تعيش في مبنى من طابقين أو أكثر، فقد يكون من المفيد أيضاً رفع جهاز التوجيه الخاص بك للحصول على إشارة أفضل للأجهزة الموجودة في الطابق العلوي.

*تغيير القناة:

جهاز توجيه واي فاي "الراوتر" يحتوي على قناة يبث عليها، ويمكن أن تؤثر القناة على سرعة الواي فاي، خاصة إذا كنت تعيش في مبنى به عدة أشخاص يستخدمون واي فاي وكلهم على نفس الجهاز.

وسوف تحتاج إلى البحث عن كيفية تغيير القناة على جهاز التوجيه الخاص بك: غالباً ما تكون في قائمة المسؤول والتي يتم الوصول إليها عن طريق توصيل كابل Ethernet بجهاز التوجيه، باستخدام متصفح وكتابة رقم مثل 192.168.1.1.

وتوجد عدة قنوات للاختيار من بينها مثل 1 أو 6 أو 11. يتم ضبط العديد من أجهزة التوجيه تلقائياً على القناة "6"، لذا جرب 1 أو 11.

*استخدم الكابلات:

في حال كنت تواجه مشكلة في انقطاع أحد الأجهزة أو كان الاتصال بطيئاً، فقد يكون من المفيد التبديل إلى كابل Ethernet لهذا الجهاز المحدد.

ولكن إذا كان لديك الكثير من الأجهزة التي تعمل على اتصال واي فاي، فقد يكون من المفيد توصيل الأجهزة الثابتة مثل أجهزة التلفزيون ووحدات التحكم في الألعاب، عبر اتصال سلكي لضمان حصولها على أفضل السرعات. يمكن أن يضمن هذا أيضاً حصولك على اتصال قوي بالأجهزة التي تبث مقاطع الفيديو فائقة الدقة.

*تغيير اتجاه الهوائيات:

ربما تساعد الهوائيات الموجودة على جهاز التوجيه الخاص بك في تعزيز الإشارة أيضاً، وتميل معظم الهوائيات للبث بشكل جانبي بزاوية 90 درجة، لذلك إذا كنت في شقة من طابق واحد، فاترك الهوائيات في الوضع العمودي حتى تنتشر الإشارة جانبياً، أما إذا كنت في عقار متعدد الطوابق، فاترك واحداً بشكل عمودي والآخر أفقياً للبث بين الطوابق.

*شراء جهاز جديد:

في حال فشلت كل الطرق السابقة، فقد يكون شراء جهاز جديد هو الحل، حاول اختيار جهاز بمقدرات بث عالية حتى تحصل على أفضل النتائج.