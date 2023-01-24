انت الان تتابع خبر بقدرات هائلة.. تعرف على سعر ومواصفات جوال هواوي Huawei Nova 9 في السعودية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - طرحت شركة "هواوي" جوالها Huawei Nova 9 "هواوي نوفا 9" لينضم إلى سلسلة جوالات نوفا المميزة من العلامة التجارية، مع لغة تصميم جذابة وعصرية تجمع بين النحافة والوزن الخفيف وسهل الحمل في اليد، مع شاشة بمعدل تحديث عالٍ ومعالج وحدة مركزية من كوالكوم و شحن سريع للغاية، كل هذه الإمكانيات الرائعة بسعر 999 ريال سعودي لنسخة 8 جيجابايت رام‎ و سعة تخزين 128 جيجابايت.

وتبعا لموقع gsmarena التقني يأتي Huawei Nova 9 مع شاشة OLED حجم 6.57 بوصة، بمعدل تحديث 120 هرتز، تدعم جودة HDR10 و بدقة وضوح 1080x2340 بيكسل مع كثافة بيكسلات 392 بيكسل لكل بوصة ونسبة الشاشة إلى الجسم 89.9% وتدعم مليار لون مختلف.

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كما يتم تشغيل جهاز Huawei Nova 9 من خلال معالج كوالكوم SM7325 Snapdragon 778G 4G ثماني النواة بتكنولوجيا 6 نانو متر مع شريحة Adreno 642L و معالجة رسوميات الجرافيك مقترن بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام وسعة تخزين أساسية إما 128 أو 256 جيجابايت روم من نوع UFS ولا يدعم الذاكرة الخارجية الإضافية.

وبخصوص أبعاد جوال هواوي Huawei Nova 9 فهو بوزن إجمالي 175 جم وطول 160 مم و عرض 73.7 مم و سمك 7.8 مم وهو داعم لشبكات الجيل الثالث والرابع فقط ولا يدعم الـ 5G، مع نظام تشغيل EMUI 12 و واجهة مستخدم HarmonyOS 2.0 مع بطارية سعة 4300 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات وتصل من 0 إلى 60% خلال 18 دقيقة وإلى 100% خلال 38 دقيقة فقط.

بالنسبة لإعداد الكاميرات، نجد في الجزء الخلفي أربعة كاميرات، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة بتقنية HDR و فلاش ليد وتصوير بانوراما مع وضع التصوير في الليل والثانية بدقة 8 ميجابيكسل فتحة عدسة فائقة الاتساع والثالثة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل والرابعة مستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل مع إمكانية عزل الخلفية، وكل هذه المستشعرات تعمل مع الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصورة، أما كاميرا السيلفي الأمامية، فهي بدقة 32 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة، مدعمة بتقنية HDR مع إمكانية تصوير فيديو بجودة 4K و30 إطار في الثانية.

كما يدعم جوال هواوي Huawei Nova 9 اتصال الواي فاي i 802.11 a/b/g/n/a/6 واتصالات البلوتوث 5.2, A2DP, LE بالإضافة إلى أنه يدعم الـ GPS .