أسعار سيارات بيستون 2023 في مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 يناير 2023 08:25 مساءً - كشف وكيل سيارات بيستون 2023 في مصر، أسعار جميع طرازات العلامة من خلال القائمة السعرية الجديدة، الصادرة بتاريخ اليوم 23 يناير الجاري.

وأسعار سيارات بيستون 2023 في مصر، والتي بدأت من 594 ألف جنيه.

بيستون T33 موديل 2023

ووصل سعر بيستون T33 موديل 2023 في مصر الفئة الأولى إلى 594 ألف جنيه، والفئة الثانية 638 ألف جنيه، وهي متوفرة بمحرك تنفس طبيعي، سعة 1600 سي سي، ومقترن بناقل حركة أوتوماتيكي، وتُصنف من فئة الطرازات الـ SUV.

سعر بيستون T55 موديل 2023

بينما بلغ سعر بيستون T55 موديل 2023 في مصر وفقًا لآخر تحديث ما يلي:

الفئة الأولى: 736 ألف جنيه.الفئة الثانية: 781 ألف جنيه.الفئة الثالثة: 811 ألف جنيه.

وتستمد السيارة قوتها من محرك متصل بشاحن توربيني، سعة 1500 سي سي، ومقترن بناقل حركة أوتوماتيك، وهي سيارة SUV.

سعر بيستون T77 موديل 2023

وتُصنف سيارة بيستون T77 موديل 2023 من شريحة الطرازات الـ SUV، وهي متوفرة بثلاث فئات بالأسعار الرسمية التالية:

الفئة الأولى: 737 ألف جنيه.الفئة الثانية: 788 ألف جنيه.الفئة الثالثة: 835 ألف جنيه.

وتعتمد نسخة بيستون T77 موديل 2023 في مصر على محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بشاحن توربيني.

سعر بيستون B70 موديل 2023

وعلى صعيد متصل، سجل سعر بيستون B70 موديل 2023 النحو التالي:

الفئة الأولى: 698 ألف جنيه.الفئة الثانية: 806 آلاف جنيه.الفئة الثالثة: 855 ألف جنيه.

وتنتمي بيستون B70 إلى فئة السيارات السيدان، وهي متوفرة بمحرك توربيني، سعة 1500 سي سي، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك.