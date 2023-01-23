اتفرج- انت الان تتابع خبر قبل شراء سيارة .. تعرف على كيفية حساب استهلاك البنزين بالكيلو متر وكم معدل استهلاك الوقود في المركبة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان حساب استهلاك البنزين يلعب بالكيلو متر دوراً مهماً وذلك في مقارنة السيارات حيث الأكثر توفيراً باستهلاك الوقود، لذلك فإن الجميع يرفبون بشراء السيارات المريحة والاقتصادية.

لهذه الاسباب يتد متوسط استهلاك البنزين لكل 100 كيلو متر من أكثر الأشياء التي تريح ملَّاك السيارات ويتحدث حولها الباعة في معارض السيارات الجديدة والمستعملة.

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لكن ما الذي يُثبت صحة البيانات المذكورة حول اقتصادية السيارة؟ إنها التجربة الشخصية وحساب استهلاك البنزين بالكيلو متر خلال الاستخدام بعد أو قبل الشِراء إن أمكن

أهمية حساب استهلاك البنزين بالكيلو متر

تكّمن أهمية حساب استهلاك الوقود في عددٍ من النقاط الأساسية والتي نوضحها فيما يلي:

تحديد التكلفة التقريبية لاستهلاك الوقود وفقاً للمسافات الاعتيادية التي تقوم بها أسبوعياً أو شهرياً.

مقارنة المعدل الطبيعي للاستهلاك مع أي تغيير قد يُشير إلى وجود عطل ما في السيارة.

مقارنة السيارة بغيرها من ناحية التوفير واتخاذ القرار الأقرب للصواب عند التفكير في تغيير السيارة.

حساب معدل استهلاك البنزين لكل أنواع السيارات

سوف نوضح خلال السطور القليلة القادمة عدداً من الطرق التي تساعد في حساب استهلاك البنزين بالكيلو متر، والتي يُمكن تطبيقها على مختلف أنواع السيارات، كما أنَّها لن تخرج بطبيعة الحال عن المعادلة الرياضية التي تقول بأنَّ استهلاك البنزين بالكيلو متر يساوي ناتج قسمة المسافة المقطوعة على كمية البنزين المستخدمة.

لوحة عدادات السيارة

قم بتعبئة خزان الوقود بالكامل ثمَّ سجِّل عداد المسافة المقطوعة بالسيارة. بعد استخدام السيارة لمسافة معينة قم بتسجيل القراءة الجديدة للعداد. قم بتعبئة خزان الوقود مرَّة أخرى، وسجِّل أيضاً عدد لترات البنزين التي استهلَكَتها السيارة بعد التعبئة السابقة. قم بطرح المسافة الجديدة من المسافة القديمة لمعرفة عدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة. ثم قسِّم الناتج على عدد اللترات لحساب استهلاك البنزين بالكيلو متر.

عداد مسافة الرحلات

تعتمد الطريقة الثانية في حساب استهلاك البنزين بالكيلو متر على عداد مسافة الرحلات عبر الخطوات التاليةّّ:

قم بتعبئة خزان الوقود ثمَّ أعد ضبط عداد مسافة الرحلات إلى الصفر. قم باستخدام السيارة حتى يقترب خزان الوقود من الانتهاء ويفرغ تماماً، ثم أعد ملء خزان الوقود بالكامل مجدداً. سجِّل بيانات كمية الوقود التي احتاجتها السيارة، وعدد الكيلومترات التي تظهر من عداد حساب الرحلات. قم بتقسيم عدد الكيلو مترات على عدد اللترات لتحصل معدل استهلاك البنزين.

هذا ولا بد من التنويه إلى أن الطريقتين السابقتين هما للسيارات التي لا يتوفر بها عداد يوضح معدل استهلاك البنزين لكل 100 كم، إلَّا أن كثيراً من السيارات الحديثة تتميز بوجود عداد حساب استهلاك البنزين بالكيلو متر أو عداد يوضح المسافة التي تقطعها السيارة بالليتر الواحد من البنزين، وهو الأمر الذي يوفر الكثير من الجهد ويُعطي معلومات واضحة حول اقتصادية السيارة في استهلاك الوقود.

معلومات عامة حول معدل استهلاك البنزين لكل أنواع السيارات