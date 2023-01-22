انت الان تتابع خبر تطبيق واتساب يتيح ميزة جديدة مذهلة لمستخدمي الدردشة في 2023.. اكتشفها الآن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعتبر تطبيق واتساب من التطبيقات الرائعة الشهيرة التي نجحت خلال الفترة الأخيرة في جذب العديد من المستخدمين للتطبيق، ويعمل التطبيق على طرح العديد من المزايا الجديدة من أجل تحسين تجربة المستخدمين وإرضاء أكثر من ملياري مستخدم نشط خلال هذه المرحلة.

حيث أتاح التطبيق خدمة جديدة تمكن لمستخدم من الدردشة مع نفسه، واستخدام المحادثات والدردشات على أنها مكان رائع لحفظ الأشياء المهمة، وسوف نكشف التفاصيل في هذا المقال الهام.

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*إرسال رسالة لنفسك على واتساب:

بدوره أشار الموقع التقني “ذا فيرج” أنه قد تم تخصيص ميزة جديدة رائعة من أجل استخدام الدردشة كمكان للاحتفاظ بالأشياء، حيث يمكن للمستخدم على تطبيق الدردشة الفوري الاحتفاظ بالتذكيرات والملاحظات والروابط وكذلك مقاطع الفيديو والصور والصوت، كما يمكن أيضاً الاحتفاظ وإجراء الحوار الخاص من تلك الدردشة الخاصة بالمستخدم.

هذا ومن اهم مميزات إرسال رسالة لنفسك على تطبيق واتساب، أنها تحتوي على تشفير تام، يمنع الشركة المالكة للتطبيق او أي شخص آخر من الإطلاع عليها، سواء كانت دردشات أو تذكيرات أو مقاطع صوت، أو مقاطع فيديو، حيث أكدت الشركة أنها مشفرة وغير قابلة للاختراق من الهاكرز والمتطفلين، لذا يمكن لبعض المستخدمين استخدامها الآن بكل سهولة، وذلك من خلال البحث في الدردشة ثم الضغط على الدردشة الخاصة بك وإرسال رسالة غلى نفسك، وتأكد أن تلك الدرشة تحظى بتأمين قوي وهام لأنها مشفرة وبها نسبة أمان كبيرة.

وبين الموقع التقني أن تلك الميزة متاحة الآن لبعض المستخدمين على تطبيق الدردشة الفوري، وأنه سوف يتم طرحها خلال الفترة القليلة القادمة لباقي المستخدمين، ويجب على المستخدم تحميل أحدث تطبيق من أجل تفعيل الميزة الجديدة، وتعتبر تلك الميزة من الميزات الرائعة التي حرصت الشركة المالكة على التطبيق لتوفيرها للمستخدمين من أجل وضع ملاحظاتهم فيها، و المقاطع الهامة التي يرغبون في حفظها دون إرسالها للأشخاص الآخرين، ومن خلال استخدام الميزة، حيث يمكن للمستخدم البحث عن دردشة، ثم عليه أن يحدد الرسائل لنفسه، وبتلك الطريقة يمكنك الاحتفاظ بما تريد في مكان أمن للغاية دون الاختراق وسرقة البيانات والمعلومات منها.