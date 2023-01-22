انت الان تتابع خبر تعرف على ارخص هواتف شاومي الجديدة بمواصفات جيدة وسعر اقتصادي أفضل من آيفون وسامسونج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - هواتف شاومي 2023 تجتاح الأسواق العالمية وذلك بسبب مواصفاتها القوية للغاية واسعارها التي تناسب أغلب فئات المجتمع وأصحاب الدخل المحدود، تتبع هواتف شاومي شركة شاومي Xiaomi الصينية، والتي تعد من أهم شركات هواتف المحمول حالياً، ومن خلال المقال الاتي سنستعرض لكم ارخص وأقوى هواتف شاومي فتابعوا معنا.

والان سنقدم لكم مجموعة من هواتف شاومي لعام 2022 والتي تتميز بسعرها المناسب ومواصفاتها الرهيبة وهي كالأتي :-

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هاتف Xiaomi Redmi A1 Plus

من أرخص هواتف شاومي الجديدة هاتف Xiaomi Redmi A1 Plus الذي يتميز بتصميمه الأنيق، كما يضم الهاتف بطارية كبيرة يصل حجمها 5000 ملي أمبير كما يتميز بشاشة كبيرة يصل حجمها 6.52 بوصة دقة الشاشة 1600×720 بكسل، يبلغ سعر الهاتف عالميًا 105 دولار أمريكي ما يعادل في مصر 3120 جنيه في السعودية يعادل 395 ريال سعودي

أرخص هواتف شاومي الجديدة هاتف Xiaomi Redmi 10C :-

كما يعد هذا الهاتف من أقوى هواتف شاومي الاقتصادية حيث يضم الهاتف مواصفات متوسطة مقارنة مع سعره الرخيص، يضم بطارية كبيرة 5000 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، نظام التشغيل الاندرويد 11، دقة الشاشة 1650×720 بكسل مع نوع IPS LCD الشاشة محمية بزجاج غوريلا جلاس، يبلغ سعر الهاتف عالميًا 133 دولار أمريكي ما يعادل في مصر 3950 جنيه في السعودية يعادل 500 ريال سعودي .

أصبحت شركة شاومي Xiaomi الصينية من أهم وأكثر الشركات مبيعا، وأجدد هواتفها الاقتصادية هي:

هاتف Xiaomi Redmi 11A

أطلقت شركة شاومي هاتف Xiaomi Redmi 11A في شهر يوليو الماضي 2022 بسعر اقتصادي جدًا، كما يتميز الهاتف شاشة من نوع IPS LCD يصل حجمها 6.53 بوصة بدقة 1600×720 بكسل درجة سطوع الشاشة 400 شمعة، ويضم الهاتف بطارية كبيرة يصل حجمها 5000 ملي أمبير، سعر الهاتف 140 دولار أمريكي ما يعادل في مصر 4158 جنيه اي بسعر 530 ريال سعودي

هاتف Xiaomi Poco C40 :-

من أقوى هواتف شاومي الاقتصادية الجديدة لهذا العام 2022 هاتف Xiaomi Poco C40 الجديد الهاتف يدعم حتى شبكة الجيل الرابع 4G، يضم 2 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 13 ميجا بكسل والثانية 2 ميجا بكسل، ودقة الكاميرا الأمامية 5 ميجا بكسل دقة تصوير الفيديو 1080P FHD.

كما يدعم بطارية كبيرة يصل حجمها 6000 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، سعر الهاتف عالميًا 150 دولار أمريكي ما يعادل في مصر 4455 جنية اي ما يعادل 570