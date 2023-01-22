انت الان تتابع خبر واتساب يطرح ميزة مذهلة تتيح لك هذا الخيار الهام لأول مرة .. تعرف عليه!والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام واتساب بطرح تحديث كبير لجميع الهواتف، تضمن إمكانية البحث بسرعة عن محادثة حسب التاريخ، حيث ان هذه الميزة تتيح للمستخدمين تحديد التاريخ الذي يرغبون الانتقال إليه وتجنب التمرير حين المحادثات الطويلة لاجل العثور على ما يبحثون عنه.

وقام تطبيق المراسلة المملوك لشركة Meta بتسهيل مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والمستندات الأخرى مع الأصدقاء أو العائلة أو الزملاء.

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على غرار أجهزة الكمبيوتر بالإمكان للمستخدمين سحب ونقل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات الأخرى من تطبيقات أخرى، مثل الصور أو Safari في دردشة

واتساب.

لقد استوحى 'واتس آب' من خيار 'تراجع عن الإرسال' في جوجل جيميل أيضًا، مما يمنح المستخدمين بضع ثوانٍ للتراجع عن إجراء 'الحذف من أجلي'.

ميزة أخرى تم تقديمها في التحديث الأخير تمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في من يمكنه رؤيته عندما يكون متصلاً بالإنترنت باستخدام عنصر تحكم جديد في الخصوصية.

وعكس ميزة فيسبوك مسنجر المفيدة، سهّل فريق واتساب إنشاء محادثة جديدة مع نفسك.

يستخدم العديد من المستخدمين هذه الدردشة الشخصية كمساحة لتدوين الملاحظات أو ترك التذكيرات.

يمكن لتطبيق WhatsAppers النقر على زر 'أرسل رسالة إلى نفسك' للبدء.

لكن هذه الميزات الجديدة متاحة للأسف فقط لمن لديهم أحدث إصدار من التطبيق.

كيفية تحديث التطبيقات على هاتفك الذكى

بالنسبة لأجهزة آبل آيفون، توجه إلى آب ستور، انقر فوق أيقونة الملف الشخصي في الجزء العلوي من الشاشة، ثم النقر على التحديثات المعلقة ثم انقر فوق تحديث بجوار أحد التطبيقات لتحديث هذا التطبيق فقط

أو انقر فوق تحديث الكل.

بالنسبة لنظام التشغيل أندرويد، افتح تطبيق متجر جوجل بلاى انقر فوق رمز الملف الشخصي في الجزء العلوي الأيمن ثم إدارة التطبيقات والجهاز ثم التطبيقات التي يتوفر تحديث لها، يتم تصنيفها على أنها 'تحديث متوفر' ثم انقر فوق تحديث