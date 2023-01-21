نوكيا تطلق هاتفها الجديد بسعر منافس

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 يناير 2023 10:25 صباحاً - كشفت نوكيا عن مواصفات هاتفها الذكي الجديد الذي سيكون منافسا مهما في عالم أجهزة أندرويد المحمولة هذا العام.

وبحسب موقع “روسيا اليوم”، فإن الهاتف الجديد، والذي يحمل اسم (Nokia C12) بهيكل ذو أبعاد (160.6/74.3/8.8) ملم، ووزن 177.4 جرام، محمي بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش.

أما شاشته فهي IPS LCD بمقاس 6.3 بوصات، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، معدل سطوعها 278 شمعة/م تقريبا.

ويعمل هذا الهاتف بنظام Android 12، ومعالج Unisoc SC9863A1، ومعالج رسوميات IMG8322، وذواكر وصول عشوائي 2 جيجابايت، وذواكر داخلية بسعة 64 جيجابايت.

وجاءت كاميرته الأساسية بدقة 8 ميجابيكسل، والكاميرا الأمامية فيه أتت بدقة 5 ميجابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودته نوكيا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم لسماعات، ومنفذ USB-C، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وتقنيات “بلوتوث 5.2” للاقتران لاسلكيا بالأجهزة الأخرى، وبطارية بسعة 3000 ميلي أمبير، أما سعر هذا الهاتف في الأسواق العالمية فسيكون نحو 120 يورو.