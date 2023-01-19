أسعار بيجو 508 في السوق المصري بعد طرح موديلات 2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 يناير 2023 11:29 مساءً - شهدت السيارة بيجو 508 زيادة سعرية جديدة داخل السوق المصري، وذلك بعد طرح موديلات 2023، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة تراوحت بين 295 الف جنيه حتى 440 الف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة التي تنتمي لفئة السيدان ات المظهر الرياضي.

وفي هذا الموضوع نقدم لكم احدث اسعار السيارة بيجو 508 في السوق المصري بعد طرح موديلات 2023

السيارة بيجو 508

الاسعار الرسمية لموديلات 2023 من النسخة بيجو 508

الفئة الاولى بيجو 508 موديل 2023 بقيمة قدرها 994,990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 508 موديل 2023 بقيمة قدرها 1,099,990 جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 508 موديل 2023 بقيمة قدرها 1,199,990 جنيه.

الفئة الرابعة بيجو 508 موديل 2023 بقيمة قدرها 1,209,990 جنيه.

الفئة الخامسة بيجو 508 موديل 2023 بقيمة قدرها 1,349,990 جنيه.

الفئة السادسة بيجو 508 موديل 2023 بقيمة قدرها 1,359,990 جنيه.

القدرات الفنية للسيارة بيجو 508 موديل 2023

حصلت السيارة بيجو 508 موديل 2023 على محرك 1600 سي سي تيربو 4 سلندر، بقوة 165 حصانا وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية "دفع امامي"، بينما تستغرق السيارة مدة زمنية قدرها 8.7 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0.

وتتمتع السيارة بيجو 508 موديل 2023 بفئة GT MAX الاعلى تجهيزًا، والتي زودت تيربو يتمكن من ضخ قوة اجمالية قدرها 215 حصانا، و 300 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما يمكنها الانطلاق من 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 7.5 ثانية، مع ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات.