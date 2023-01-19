كيفية تحسين اللياقة البدنية خلال 5 دقائق في اليوم

كيفية تحسين اللياقة البدنية خلال 5 دقائق في اليومأخبرت المعالجة الفيزيائية هيلين أوليري، في مقابلة مع صحيفة "غارديان"، ما هي التمارين التي يتم إجراؤها لمدة خمس دقائق في اليوم، والتي ستساعد في تقوية مشد العضلات.

لتقوية عضلات الظهر، توصي المعالجة بأداء تمارين بوضعية الانبطاح: رفع الجسم إلى الأعلى والارتكاز على اليدين، رفع الساقين بالتناوب وثني الركبة ثم الساقين إلى الأرداف، ومحاكاة السباحة بالزحف.

ستساعد تمارين الضغط في تقوية الجذع. يمكن تقوية الأكتاف والذراعين والجذع عن طريق القيام بتمارين بيربي (بالتناوب بين الوقوف، ووضع القرفصاء).

تساعد تمارين الضغط والقرفصاء في تحضير الجسم لضغوط كبيرة. وفقًا للمدربة الشخصية هيلين جاونت، يمكنك تدريب الوركين بتمارين في "وضع الفراشة" (وضع الجلوس والقدمين تلامس الكعبين) والانحناءات للأمام أثناء الجلوس على ركبتيك.

