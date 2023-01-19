وفر فلوس الباقة وحمل براحتك.. طريقة ذكية لتشغيل الإنترنت مجاناً وبسرعة الصاروخ من اي مكان

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رياض - احمد صلاح - تعتبر الأسلاك هي اكبر الاسباب التي تجعل شبكة Wi-Fi أبطأ وأقل سرعة من الاتصال وذلك بجهاز الراوتر الخاص بك، حيث قد يتأثر أيضًا بوجود أجهزة الأخرى بجواره أو أحواض الأسماك الكبيرة.

لذلك يجب فحص اسلاك امتداد الراوتر اولا والاتصال بهذه الأسلاك بالإنترنت اللاسلكي الذي ينقل بواسطة جهاز الراوتر الخاص بك.

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تخلص من الأجهزة الزائدة

يمكن أن تتسبب العديد من الأجهزة التي تتصل بشبكة Wi-Fi في نفس الوقت في حدوث مشكلات، لذلك يجب ان تتخلص من ما لا تحتاج إلى ربطه بالشبكة، فقط تأكد من أن الوصول إلى الإنترنت يقتصر على تلك الأجهزة التي تسخدمها انت واسرتك.

نصيحة خاصة بالكمبيوتر: افتح مدير المهام أو مراقب النشاط وتحقق مما إذا كانت البرامج تعمل في الخلفية إذا كان الإنترنت على جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول بطيئًا باستمرار، ولكن يبدو أن الأجهزة الأخرى تعمل بشكل جيد، وقد تكون هناك إعدادات تحديث تلقائي غير ضرورية لبعض البرامج، إذا كانوا دائمًا ما يقومون بالترقية في الخلفية، فقد يكون هذا هو السبب وراء بطء عمل الإنترنت لديك. افحصها وقم بتغيير الإعدادات.