سعر ومواصفات تويوتا C-HR موديل 2023 في السوق المصري

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 يناير 2023 07:21 مساءً - يتميز السوق المصري بتعدد الطرازات المطروحة فيه، والتي تتنوع بين الطرازات السيدان والهاتشباك والكروس أوفر، وتعد سيارة تويوتا C-HR من أشهر السيارات التى تنتمي إلى فئة السيارات الكروس أوفر في السوق المصري.

ووفقًا للقائمة السعرية الأخيرة والمعلنة من جانب الوكيل، وصل سعر تويوتا C-HR موديل 2023 إلى 840 ألف جنيه.

ودعمت بمحرك قوي بسعة 1200 سي سي، ويستطيع المحرك إنتاج قوة قدرها 113 حصان، وعزم دوران يقدر بنحو 185 نيوتن/متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك سداسي النقلات، وتتسارع السيارة من نقطة الصفر حتى 100 كم في غضون 10،9 ثانية، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كم/ساعة.

وتصل سعة خزان الوقود إلى 50 لتر، ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 5،9 لتر من الوقود عند قطع مسافة تصل إلى 100 كم.

وزودت سيارة تويوتا C-HR بباقة متنوعة من وسائل الأمان والسلامة أبرزها وسائد هوائية، وحساسات ركن خلفية، ونظام الحماية من السرقة، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، ونظام التحكم في الجر، بالإضافة إلى مثبت للسرعة، وخاصية الدخول بدون مفتاح، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل.