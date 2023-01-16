انت الان تتابع خبر واتساب يحطم منافسيه بميزة فريدة هي الأقوى ويسعد جميع مستخدميه .. تعرف عليها وعلى كيفية تفعيلها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصاً على تقديم أفضل خدمة لكل مستخدميه ،أطلق تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب خاصية جديدة وغير مسبوقة ستمكن مستخدمي واتساب من تجاوز أنظمة الحظر ، حيث أنه وفي الدول التي تخضع لحكومات مستبدة يتم حجب تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف كتم الحريات وإخماد الأصوات ولكن واتساب قرر مساعدة مستخدميه والخاصة الجديدة ستمكن المستخدمين من استخدام التطبيق بالرغم عن الحظر .

وقال التطبيق المملوك لشركة ميتا التي تمتلك أيضا شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك وتطبيقي ماسنجر وإنستجرام، عبر الإنترنت “ندرك تماما أننا ونحن نحتفل بالعام الجديد عبر الرسائل النصية والمحادثات الصوتية، كان هناك الكثير من الناس محرومين من القدرة على الوصول لأحبائهم بسبب وقف خدمة الإنترنت”.

وأضاف التطبيق في الرسالة أنه يمكن اختيار بروكسي لكي يتمكن من الاتصال بواتساب من خلال خدمات يوفرها متطوعون أو منظمات في مختلف أنحاء العالم تعمل من أجل مساعدة الناس على التواصل بحرية، ومازال استخدام واتساب عبر خادم بروكسي يضمن “مستوى مرتفعا” من الخصوصية والأمن، حيث ستظل الرسالة محمية من أي محاولات للاعتراض أو التجسس، وخدمة البروكسي متاحة حاليا في أحدث إصدار من واتساب.